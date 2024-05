Questi movimenti essenziali possono aiutare a contrastare le ore trascorse alla scrivania.

Covermedia

Molti di noi passano tanto tempo seduti, spesso riscontrando dolori alla schiena.

Jade Coles, un'istruttrice di yoga per Insure4Sport, ha offerto alcuni preziosi consigli per sentirsi meglio.

«Quando stiamo seduti per lunghi periodi, che sia alla scrivania, al volante o semplicemente sul divano, adottiamo posture abituali che spesso ci lasciano con dolori alla schiena, al ginocchio e glutei deboli». Fortunatamente, eseguire esercizi semplici ispirati allo yoga e al Pilates può aiutare a contrastare quelle posture e riallineare la colonna vertebrale. «La buona notizia è che non è necessario fare un'ora intera sul tappetino; rilasciare e rilassare il corpo può essere ottenuto con solo pochi strumenti e tecniche», continua. «I tre movimenti di seguito rafforzeranno i muscoli, allineeranno la colonna vertebrale e ci aiuteranno a scoprire una nuova sensazione di energia e concentrazione per il giorno che ci attende».

Gatto-mucca seduti

Questi semplici stiramenti per schiena e collo sono facili da fare alla tua scrivania. «Sedetevi sul bordo della sedia con i piedi ben piantati a terra. Con le mani sulle ginocchia, eseguite dolci gatto-mucca (alternando l'arrotondamento e l'arcuazione della schiena)», spiega l'istruttrice di yoga. «Questo rilascia la colonna vertebrale e il collo e permette di creare spazio tra le vertebre».

Stretch laterali

Gli stretch laterali sono un ottimo modo per alleviare il dolore lombare. «Sedetevi sulla sedia con i piedi piantati a terra, o sedetevi a gambe incrociate sul pavimento. Alzate il braccio sinistro verso il cielo e poi oltre verso il lato destro, mentre lasciate scivolare la mano destra lontano dal corpo. Mantenete la posizione per 5-8 respiri», consiglia Jade. «Questo dovrebbe permettere un profondo allungamento del corpo laterale, liberando il dolore della colonna vertebrale lombare. Ripetete con il braccio destro».

Ponti per i glutei

I ponti per i glutei sono un modo efficace per alleviare lo stress di stare seduti alla scrivania. «Iniziate sdraiandovi sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi piantati a terra. Tenete le braccia ai lati, con i palmi verso il basso, e spingete i fianchi verso l'alto. Mantenete la posizione per alcuni secondi e poi rilasciate i fianchi a terra, arrotolando lentamente la colonna vertebrale vertebra dopo vertebra. Ripetete 5-8 volte», dice l'esperta. «Per trovare più spazio nel petto e respirare più profondamente, potete intrecciare le mani sotto la schiena e stringere le scapole insieme».

Covermedia