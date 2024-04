332777-Video

Secondo l’esperto, lo stress può ‹deviare› i nutrienti lontano dai follicoli dei capelli, portando eventualmente alla loro caduta.

La perdita di capelli è uno dei molti sintomi che possono essere causati dallo stress a lungo termine.

Il Dr. Bessam Farjo, fondatore del Farjo Hair Institute, spiega come lo stress possa influenzare i tuoi capelli e cosa puoi fare al riguardo.

«Anche se è noto che lo stress può influenzare il nostro benessere mentale e fisico, molte persone non sono consapevoli del suo impatto sulla salute dei capelli» afferma il Dr. Farjo.

«Durante i periodi di stress, il corpo può deviare i nutrienti lontano dai follicoli dei capelli, causandone l'entrata prematura nella fase di riposo», continua il Dr. Farjo. «Questo può portare a una maggiore caduta e a una riduzione evidente della densità dei capelli».

Ecco come prevenire che lo stress causi la perdita di capelli:

Riconosci i segnali.

Riconoscere i segnali della perdita di capelli legata allo stress può aiutarti ad affrontare il problema prima piuttosto che dopo. «Fai attenzione a una maggiore caduta, all'assottigliamento dei capelli e ai cambiamenti nella texture o nella qualità dei capelli», consiglia il Dr. Farjo.

«Se noti questi sintomi, consulta uno specialista dei capelli per una valutazione approfondita».

Gestisci lo stress in modo efficace.

Cerca modi efficaci per gestire lo stress, come l'esercizio regolare, tenere un diario o fare esercizi di respirazione. «Implementa tecniche di riduzione dello stress per mitigare l'impatto sulla salute dei capelli», raccomanda il Dr. Farjo.

«È facile dirlo, ma cerca di incorporare pratiche di rilassamento come la meditazione, lo yoga o gli esercizi di respirazione profonda nella tua routine quotidiana. Qualsiasi cosa che ti permetta di dare priorità alla cura di te stesso e promuova il benessere emotivo può aiutare».

Cerca una guida professionale.

Se senti di non poter gestire i tuoi sintomi da solo, parla con un professionista. «Consulta uno specialista dei capelli per consigli personalizzati e opzioni di trattamento se la perdita di capelli persiste oltre il periodo di recupero previsto», afferma il Dr. Farjo.

«Se stai sperimentando una significativa perdita o assottigliamento dei capelli, cerca aiuto professionale. Possiamo valutare la tua condizione e raccomandare interventi adeguati, inclusi possibili trattamenti topici, modifiche alla dieta o procedure di restauro dei capelli se la perdita diventa più specifica».

