La psoriasi non è contagiosa, ma va trattata come una condizione cutanea a lungo termine.

La psoriasi è una condizione che causa chiazze rosse secche e desquamate sulla pelle, ricoperte di squame argentate.

Nonostante sia una condizione relativamente comune, che colpisce circa 1 persona su 50 nel Regno Unito, circolano molte informazioni errate, soprattutto sui social media. Ali Hedley, Responsabile Affari Medici e Professionali presso Epaderm, ha sfatato alcuni dei miti più comuni sulla psoriasi.

La psoriasi non è semplicemente pelle secca

Molti pensano che la psoriasi sia solo pelle secca, ma in realtà è una condizione cutanea a lungo termine.

«Contrariamente a quanto comunemente si crede, la psoriasi è una condizione cutanea cronica, non solo secchezza», spiega Ali. «La nostra pelle si rigenera naturalmente producendo nuove cellule cutanee. Per chi ha una pelle «normale», questo processo avviene ogni 3-4 settimane e per chi ha la psoriasi avviene ogni 3-7 giorni, causando l'apparizione delle chiazze psoriasiche».

La psoriasi assomiglia all'eczema

Le due condizioni cutanee sono spesso confuse, ma sono molto diverse. «Distinguendosi dall'eczema, la psoriasi mostra chiazze più spesse, più rilevate e più rosse», afferma Ali. «Mentre l'eczema colpisce generalmente le pieghe e le fessure del corpo (dietro le ginocchia, tra i gomiti, sul collo), la psoriasi tende a colpire la superficie della pelle (cuoio capelluto, gomiti, ginocchia esterne)».

La psoriasi può essere curata

Anche se può essere trattata, la psoriasi non può essere guarita. «Sebbene non esista una cura per la psoriasi, ci sono molti trattamenti semplici ed efficaci per rendere la pelle più confortevole, inclusi emollienti e idratanti», spiega Ali. «L'unguento Epaderm offre un sollievo pratico durante le fasi acute. L'emolliente da banco, senza profumo e con solo tre ingredienti, è un'opzione efficace per idratare e ammorbidire la pelle».

Solo i trattamenti topici possono aiutare con la psoriasi

Ci sono molte cose che puoi fare per trattare la tua psoriasi, inclusi i bagni. «Molti credono che creme, idratanti e unguenti siano le uniche opzioni per trattare la psoriasi, ma ci sono altre soluzioni», afferma Ali. «Purché l'acqua non sia troppo calda, fare il bagno è un ottimo modo per alleviare i sintomi della psoriasi. Rimanere attivi, mantenere una dieta equilibrata e sostituire i tradizionali saponi per le mani con la crema Epaderm sono vari modi per sostenere la salute della pelle oltre ai trattamenti topici».

