L'«acqua dei girini» è diventata sempre più popolare su TikTok negli ultimi mesi.

Covermedia

TikTok è ricco di informazioni sulla salute, molte delle quali devono essere prese con cautela.

L'acqua di riso, l'«acqua dei girini» e il tè verde sono stati tutti presentati su TikTok come rimedi per perdere peso. Ma queste affermazioni sono fondate? Phil Day, farmacista sovrintendente di Pharmacy2U, ci aiuta a fare chiarezza.

Acqua di riso

Si sostiene che bere l'acqua di cottura del riso possa favorire la perdita di peso.

«Sebbene milioni di post promuovano questa tendenza, non esistono studi scientifici che dimostrino l'efficacia dell'acqua di riso nella perdita di peso», afferma l'esperto. «Se ha un effetto, è probabile che l'amido contenuto contribuisca a far sentire più sazi, riducendo così l'assunzione di altri alimenti».

Acqua dei girini

L'«acqua dei girini», una miscela di semi di chia, succo di limone e acqua, viene anch'essa promossa come metodo per dimagrire.

«Ci sono studi che esplorano il legame tra semi di chia e perdita di peso, con alcuni risultati promettenti, grazie all'elevato contenuto di fibre», spiega Phil.

«I semi di chia offrono anche altri benefici, essendo una fantastica fonte di vitamine, minerali e fibre, utili per la salute intestinale, la pressione sanguigna e il benessere generale. Possono essere facilmente integrati nella dieta per sfruttare questi vantaggi».

Tè verde

Il tè verde è da anni popolare per le sue presunte proprietà dimagranti, ma è davvero efficace?

«Ci sono studi che dimostrano un modesto effetto del tè verde sulla perdita di peso, ma l'impatto è limitato e non sufficiente per essere considerato un trattamento efficace per persone in sovrappeso o obese», chiarisce il farmacista.

Oltre alla perdita di peso, il tè verde offre altri benefici, come il supporto alla funzione cognitiva, la salute del cervello e la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue.

Il modo più efficace per perdere peso rimane una combinazione di esercizio fisico regolare e una dieta sana ed equilibrata.

«Seguire una dieta equilibrata e fare esercizio regolarmente è il miglior approccio per gestire il peso. Tuttavia, per alcune persone potrebbe non essere sempre sufficiente», conclude l'esperto. «In questi casi, è consigliabile consultare un medico o il proprio medico di famiglia, che può proporre soluzioni adeguate allo stile di vita e alla salute individuale, senza interferire con eventuali farmaci in uso».

Covermedia