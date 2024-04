La mancanza di sonno può causare problemi alla pelle come acne e occhiaie.

Covermedia

Il sonno è vitale per numerose ragioni, incluso il nostro aspetto e la pelle.

Secondo il NHS, una quantità «normale» di sonno è solitamente intorno alle sette-nove ore per notte. Se non dormi abbastanza, potresti notare sintomi come stanchezza, cambiamenti dell'umore e una serie di problemi alla pelle.

La dottoressa Anatalia Moore, medico generico e specialista della pelle, spiega come la privazione del sonno possa influenzare il derma.

«Se stai cercando di migliorare il tuo sonno e vedere i benefici, considera l'orario in cui vai a letto così come il momento in cui inizi a prepararti per andare a letto», inizia la dottoressa Anatalia. «Una buona notte di sonno può fare miracoli oltre a permettere alla nostra pelle di ripararsi e guarire, mentre appare e si sente più luminosa!»

La specialista spiega che quando dormiamo, la nostra pelle rigenera e ripara eventuali danni.

«Senza questo riposo essenziale il nostro corpo può avere un turnover cellulare più basso che porta a una riparazione più lenta e ci dà problemi come acne, rughe e tono della pelle non uniforme», continua. «La nostra pelle utilizza anche il collagene per apparire soda e giovane ma senza riposo sufficiente ciò può rallentare la produzione di collagene, il che porta allo sviluppo di linee sottili, rughe e pelle cadente nel tempo.»

L'esperta ha continuato a dire che la mancanza di sonno può causare una serie di problemi alla pelle, inclusi eruzioni cutanee e invecchiamento precoce.

«Se ti senti esausto o stanco, puoi vedere gli effetti di ciò sulla pelle e può manifestarsi in molti modi inclusi invecchiamento della pelle, occhiaie, colorito pallido, occhi gonfi, eruzioni cutanee e guarigione più lenta. Per coloro che soffrono di condizioni come eczema o psoriasi, la mancanza di sonno può anche agire come un fattore scatenante e causare fiammate che possono lasciare la pelle irritata e dolorante a causa della barriera cutanea che diventa secca e sensibile», avverte la dottoressa Anatalia.

La specialista della pelle sottolinea che la mancanza di sonno può influenzare la tua salute mentale, che a sua volta, può avere un impatto negativo sulla tua pelle.

«È anche importante non dimenticare l'impatto che un sonno scarso può avere sulla nostra salute mentale e un sonno insufficiente per molte notti può risultare in stress e ciò poi causa un aumento degli ormoni infiammatori, che peggiora ulteriormente la pelle e possiamo vedere più eruzioni cutanee e segni più rapidi di invecchiamento», dice la dottoressa Anatalia.

«Non solo questo ma può anche farci sentire peggio riguardo alla nostra pelle e al nostro aspetto e risultare in una bassa autostima, che poi diventa un circolo vizioso».

Covermedia