Un mini-appartamento a New York crea indignazione sui social media

New York è nota per i suoi affitti elevati. Ma 1200 dollari al mese per un «appartamento» di soli 5 metri quadrati sono davvero un'enormità anche nella metropoli della East Coast. Un video diventa virale e suscita duri commenti.

smi smi

Hai fretta? blue News riassume per te Un influencer mostra sul suo profilo Instagram quello che ritiene essere l'appartamento più piccolo di New York.

L'appartamento misura solo 5 metri quadrati e non dispone di cucina, bagno e servizi igienici.

I commenti sotto il video esprimono indignazione. Mostra di più

«Posso quasi toccare entrambe le pareti», commenta l'agente immobiliare e Instagrammer Omar Labock mostrando una stanza di Manhattan che viene affittata come appartamento.

L'alloggio, che praticamente è solo uno stretto corridoio, ha una finestra che dà accesso alla tipica scala antincendio di New York. C'è anche un qualcosa che potrebbe sembrare un balcone.

Ma la cucina e il bagno non sono presenti nelle quattro mura private. Per accedere a quelli in comune, i residenti devono attraversare un corridoio così stretto che alcuni probabilmente sfiorano entrambe le pareti mentre camminano. Il bagno è condiviso almeno con le persone che vivono sullo stesso piano, «forse in tutta la casa, non lo so», conclude Labock.

Un altro minuscolo appartamento non ha nemmeno una finestra dalla quale entra luce

Ma non è l'unico appartamento con simili caratteristiche a Manhattan, anzi... forse c'è anche di peggio. Nel video di un'altra fonte si vede un'altra dimora che costa sempre 1.200 dollari al mese. La finestra ha il vetro smerigliato, quindi in questo caso non c'è addirittura alcuna vista.

La stanza misura cinque metri quadrati, dice l'autore del filmato, e appare ancora più piccola del lungo corridoio fino alla scala antincendio descritto prima.

«Questo è un crimine»

Nei commenti al video non c'è nessuno che voglia affittare il misero appartamento: «Le celle delle prigioni sono più grandi», scrive uno. Un altro aggiunge: «Questo è un crimine». Un altro ancora ipotizza che lo stanzino delle pulizie sia stato trasformato in un immobile da affittare in modo fraudolento.

Gli appartamenti-cabina potrebbero essere illegali. Sul suo sito web, il Comune indica come dimensione minima per gli appartamenti in affitto 300 piedi quadrati, che corrispondono a 27,9 metri quadrati.

I micro-appartamenti potrebbero, ovviamente, soddisfare un'esigenza di spazio abitativo che le persone a basso reddito possono ancora permettersi. Secondo diverse fonti, l'affitto medio di un monolocale di 40 metri quadrati a New York è di circa 3.000 dollari. I salari nella città statunitense non sono però più alti di quelli svizzeri.