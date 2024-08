Fare pause durante la giornata lavorativa può aiutare a gestire lo stress.

Covermedia

La maggior parte di noi sperimenta qualche forma di stress sul lavoro, quindi è essenziale avere gli strumenti per affrontarlo.

Ci sono diverse strategie che si possono adottare, come fare pause regolari e fissare obiettivi realistici. Gareth Hoyle, amministratore delegato di Marketing Signals, ha condiviso i suoi consigli su come affrontare lo stress lavorativo.

Controllate voi stessi regolarmente «È importante verificare come ci si sente. Se vi sentite costantemente stressati e sopraffatti, è fondamentale prendersi del tempo per riflettere sulle cause», consiglia Gareth. «Fissate un momento nel vostro calendario ogni settimana per un check-in con voi stessi, dedicato alla vostra salute mentale».

Stabilire aspettative realistiche «Cercate di fissare obiettivi e aspettative realistiche, poiché questo può ridurre lo stress e incoraggiarvi a festeggiare i piccoli successi. Stabilire scadenze realistiche e non impegnarsi troppo è cruciale per gestire lo stress e mantenere un buon equilibrio mentale».

Siate più gentili con voi stessi «Praticare l'autocompassione è essenziale. Se non riuscite a completare un compito entro una scadenza prefissata o non raggiungete i risultati desiderati, evitate l'autocritica. Anche se non avete raggiunto l'obiettivo, i vostri sforzi sono comunque preziosi».

Fare pause adeguate «Fare pause regolari durante la giornata lavorativa vi aiuterà a sentirvi meno sopraffatti e darà alla vostra mente il tempo di rallentare. Impostate un timer, se necessario, per assicurarvi di prendere pause adeguate».

Sapere quando si lavora meglio «Conoscere i propri ritmi di lavoro è importante. Se lavorate meglio al mattino, assicuratevi di dormire bene e di fare una colazione sana. Se invece rendete di più nel pomeriggio, una passeggiata durante la pausa pranzo può aiutarvi a ricaricare le energie».

Questi consigli di Gareth Hoyle possono aiutare a mantenere uno stato mentale sano e gestire lo stress in modo più efficace.

Covermedia