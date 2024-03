Creare uno spazio casalingo dove puoi rilassarti completamente può avere un risvolto positivo sulla tua salute mentale.

Lo stress può avere un impatto negativo sulla tua salute mentale e fisica, indebolendo il sistema immunitario e alzando la pressione sanguigna, tra gli altri sintomi.

Claudia Dumond, coach di salute olistica e fondatrice di Minimondo, ha condiviso alcuni trucchi per affrontare lo stress e l'ansia in modo naturale, semplice e sostenibile.

Fermati e respira

In un mondo frenetico, è importante prendersi il tempo per sedersi e fare un respiro profondo.

«Nel mezzo del caos, è essenziale ritagliarsi momenti di quiete e silenzio. Uno strumento semplice ma potente a cui torno sempre è la respirazione a scatola», dice Claudia. «Consiste nel prendere respiri lenti e profondi seguendo un pattern strutturato, tipicamente con un ritmo di quattro tempi». Per provare la tecnica, respira in dentro per quattro tempi, trattiene il respiro per quattro e poi espira per quattro. Ripeti questo schema quante volte vuoi.

Espandi la tua consapevolezza

Quando ti senti stressato, può essere utile ricordare ciò per cui sei grato. «Espandi la tua prospettiva e sposta il tuo focus dagli stressor alla gratitudine», raccomanda Claudia. «Inizia una pratica quotidiana di gratitudine scrivendo tre cose per cui sei grato ogni giorno. Coltiva un atteggiamento di apprezzamento per le semplici gioie della vita, da una tazza di tè caldo a un bellissimo tramonto».

Crea spazi sacri

Può essere utile designare uno spazio nella tua casa dove puoi rilassarti completamente ed essere te stesso. «Designa spazi sacri nella tua casa dove puoi ritirarti e ricaricare», dice l'esperta. «Crea angoli accoglienti per leggere, meditare o riflettere in silenzio. Circondati di elementi che ti portano gioia e pace, come piante, candele o musica rilassante. Dedicati ogni giorno del tempo per connetterti con il tuo spazio sacro e ricostituire le tue riserve energetiche».

Coltiva connessioni significative

Passare del tempo con qualcuno con cui hai una connessione significativa può aiutarti a sentirti più rilassato. «Come dice Brené Brown: «La connessione è il motivo per cui siamo qui; è ciò che dà scopo e significato alle nostre vite»», dice Claudia. «Infatti, la connessione sociale può ridurre ansia e depressione, aiutarci a regolare le nostre emozioni, portare a una maggiore autostima e empatia e migliorare effettivamente i nostri sistemi immunitari».

Nutri il tuo corpo

Mangiare cibi nutrienti può aiutare a sostenere il tuo benessere mentale. «Sapevi che il cibo che mangi influisce su come ti senti? Nutri il tuo corpo con alimenti ricchi di nutrienti che sostengono il benessere mentale ed emotivo», afferma Claudia. «Incorpora cibi integrali come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre nella tua dieta per nutrire il tuo corpo dall'interno. Sperimenta superfood che migliorano l'umore come verdure a foglia scura, pesce ricco di omega-3 e bacche ricche di antiossidanti per supportare la salute del cervello e ridurre l'infiammazione».

Covermedia