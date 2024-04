Il running è una forma di esercizio efficace e accessibile che di solito non richiede attrezzature o abbonamenti costosi.

Correre è un modo efficace e accessibile per esercitarsi.

Ai principianti può sembrare un compito arduo, ma procedendo lentamente, è possibile ottenere ottimi risultati. La corsa è una forma di esercizio efficace e accessibile che di solito non richiede attrezzature o abbonamenti costosi. Sam Quinn, responsabile della formazione personale presso Nuffield Health, spiega come iniziare a correre da completo principiante.

«Chiunque può provare a correre?» La corsa è qualcosa che quasi chiunque può fare, anche se potrebbe essere necessario dedicare del tempo a costruire la propria resistenza.

«La corsa è una forma di esercizio sicura, accessibile ed efficace che può essere utilizzata da persone di tutte le età e capacità per raggiungere i loro obiettivi di salute e fitness», afferma Sam.

Tuttavia, prima di iniziare, è saggio valutare i propri attuali livelli di salute e fitness e procedere lentamente. «È importante conoscere i propri limiti e iniziare in piccolo se sei nuovo alla corsa o se non ti alleni da un po'», prosegue Sam. «Prendi in considerazione eventuali infortuni o condizioni che potrebbero influenzare la tua capacità di correre o mettere sotto sforzo il tuo sistema cardiovascolare».

Suggerimenti per i principianti assoluti

Se sei un novizio completo quando si tratta di correre, è importante fissare obiettivi realistici per evitare infortuni.

«Consiglio di iniziare con l'obiettivo di completare la distanza di 5 km senza fermarsi, poiché è una distanza realistica ma impegnativa», afferma Sam. «Seguire un piano ti dà responsabilità ed è un ottimo modo per sapere quante sessioni di allenamento ci sono tra te e il tuo obiettivo».

Sam raccomanda di utilizzare un'app come Couch to 5K, poiché può aiutarti a «migliorare le tue prestazioni di corsa, aumentare la forma cardiovascolare e divertirti lungo il cammino», mentre incorpori un adeguato tempo di riposo e recupero nel tuo programma.

Secondo il personal trainer, non dovresti sentirti sotto pressione nel completare un piano di allenamento entro il tempo raccomandato.

«Un efficace piano da 5k ti porterà da novizio a completare la distanza di 5k in 8-12 settimane», dice. «Non preoccuparti se ci vuole più tempo, poiché ognuno ha capacità diverse ed è importante godersi la corsa e adattarla alle tue preferenze e al tuo stile di vita».

L'esperto aggiunge: «Puoi poi considerare di progredire verso distanze più lunghe come i 10 km, la mezza maratona o la maratona, che non sembreranno così scoraggianti una volta raggiunto quel traguardo dei 5 km».

Covermedia