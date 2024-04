Se stai pensando di allenarti durante la gravidanza, potrebbe essere utile consultare un professionista.

Covermedia

L'esercizio fisico in gravidanza può portare benefici alla tua salute se eseguito correttamente e in sicurezza.

Se hai intenzione di allenarti durante la gravidanza, è importante adattare i tuoi esercizi per garantire che siano sicuri ed efficaci. Melinda Nicci, fondatrice e CEO dell'app di fitness per gravidanze Baby2Body, ha condiviso i suoi suggerimenti per l'allenamento durante la gravidanza.

Ascolta il tuo corpo

È cruciale prestare attenzione a come si sente il tuo corpo.

«Ogni donna vive la gravidanza in modo diverso, quindi è fondamentale essere in sintonia con le proprie sensazioni», afferma Melinda. «Se qualsiasi movimento risulta scomodo o provoca dolore, non esitare a modificarlo o evitarlo del tutto». Aggiunge: «Affidarsi alla propria intuizione ed essere attenti ai segnali del proprio corpo è essenziale nell'esercizio fisico prenatale».

Dai priorità al tuo pavimento pelvico

Dare importanza al pavimento pelvico durante la gravidanza ti aiuterà a mantenere il controllo della vescica e a prepararti per il parto.

«I muscoli del pavimento pelvico sono fondamentali nel sostenere il bambino in crescita, nel mantenere il controllo della vescica e nella preparazione al parto», spiega l'esperta. «Integrare gli esercizi di Kegel nella tua routine quotidiana può aiutare a rinforzare questi muscoli cruciali. La costanza e la corretta esecuzione sono chiave, quindi assicurati di fare questi esercizi regolarmente e correttamente per ottenere i migliori risultati».

Rimani idratata e nutrita

Mantenersi idratati e consumare cibi nutrienti contribuirà a sostenere il tuo corpo.

«Un'adeguata idratazione e nutrizione sono essenziali, specialmente quando si fa attività fisica durante la gravidanza», afferma Melinda. «Bere abbondante acqua prima, durante e dopo gli allenamenti aiuta a prevenire la disidratazione, e nutrire il corpo con cibi ricchi di nutrienti supporta una routine di esercizio sicura ed efficace».

Collabora con gli esperti

Se sei incinta, può essere utile parlare con un professionista prima di iniziare l'esercizio.

«Puoi praticare quasi ogni tipo di esercizio durante la gravidanza con le adeguate modifiche», dice l'esperta. «Gli specialisti di fitness prenatale e postnatale sono formati su ciò che è sicuro e ciò che non lo è, e seguire le routine guidate dagli esperti ti farà sentire più sicura e ti permetterà di divertirti di più con i tuoi allenamenti. Tutte le routine nell'app Baby2Body sono create e dimostrate da specialisti di fitness prenatale, quindi sai che stai seguendo routine affidabili!».

Covermedia