Quando la scuola chiude i battenti, i più piccoli stanno a casa con mamma e papà: ecco alcuni utili consigli per gestire la pausa dai banchi.

Tenere i figli occupati mentre non vanno a scuola può essere stressante. Soprattutto sotto Natale e Capodanno.

Secondo Jennifer David, mamma e insegnante di teatro di Debutots, il segreto è non pianificare ogni minuto della giornata.

«Non sentitevi in colpa e cercate di riempire ogni minuto di ogni giorno», consiglia. «La noia è la chiave della creatività, quindi se da un lato è una buona idea avere a portata di mano attività e materiale per i vostri figli, dall'altro è importante che imparino a intrattenersi da soli. Bisogna fare in modo che lo schermo non sia la prima cosa che il bambino cerca quando si annoia. Questo insegna loro l'indipendenza e li incoraggia a pensare in modo creativo».

Per aiutarvi, Jennifer ha condiviso alcuni consigli economici per combattere la noia senza l'uso dello schermo.

Fate scorta di materiali creativi

«Vecchie scatole, tubi, cartoni, coperchi, imballaggi e stoffe possono essere utilizzati per modellare le cianfrusaglie o magari per creare un gioco da tavolo con cui giocare il giorno di Natale», suggerisce Jennifer. «Riviste e giornali possono essere tagliati per creare collage e decorazioni. Tutti questi materiali possono essere utilizzati per creare biglietti con cui i bambini possono scrivere messaggi di ringraziamento per i regali ricevuti. È un ottimo modo per incanalare la loro creatività e tenerli occupati per un paio d’ore».

Spuntini

Jennifer consiglia di tenere a portata di mano una ciotola di snack salutari e un po' d'acqua per permettere ai bambini di mangiare ogni volta che hanno un certo languorino.

Mettere in scena uno spettacolo

Incoraggiate i vostri figli a mettere in scena uno spettacolo teatrale o di magia.

«Lasciate che siano loro a ideare il copione, i personaggi, a progettare il set, a creare gli oggetti di scena, a organizzare i biglietti, il trucco, la fotografia e le riprese. Li terrà occupati ed è un'attività che funziona con una casa piena di bambini di tutte le età», dice Jennifer.

Costruire un fortino

Allontanate i vostri figli dalla TV con la tentazione di costruire un fortino.

«Prendete qualche telo, qualche sedia, qualche cuscino e qualsiasi altra cosa vi venga in mente per incoraggiare i vostri figli a mettere alla prova le loro capacità di coordinazione e costruire un fortino», consiglia l'insegnante. «Vedete se hanno le carte in regola per sopravvivere qualche ora nella natura selvaggia della camera da letto/salotto».

Routine

Cercate di mantenere una routine il più possibile regolare per l'ora di andare a letto, in modo da avere un po' di tempo per rilassarsi dopo una giornata intensa.

«È anche importante stabilire e rispettare dei limiti. I bambini devono imparare a riordinare, a sapere quando la ricreazione è finita e a rispettare la routine che avete stabilito», conclude Jennifer. «In questo modo i bambini hanno il tempo di riposare e di resettarsi per il giorno dopo, e anche voi potete riposarvi e resettarvi per il giorno dopo».

Covermedia