Il nuovo ambasciatore a Roma Roberto Balzaretti Archivio Keystone

Roberto Balzaretti è stato nominato questo venerdì ambasciatore svizzero in Italia dal Consiglio federale.

Swisstxt

Il ticinese è ambasciatore in Francia dal 2021 e subentrerà a Monika Schmutz Kirgöz dal 2025. Quest'ultima diventerà responsabile della Divisione Medio Oriente e Africa del Nord (MENA) presso la Segreteria di Stato del DFAE. Balzaretti era stato anche il capo negoziatore con l’Unione europea in qualità di segretario di Stato. Sono state inoltre decise altre nomine: Tania Cavassini sarà ambasciatrice in Francia, Albaro Borghi in Uruguay e Paraguay e Riccarda Torriani in Consta Rica, El Salvador, Nicaragua e Panama.

Swisstxt