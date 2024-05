dell'uomo dato per disperso dopo il crollo di un ponticello a Cantù, nel Comasco.

Continuano le ricerche – interrotte durante la notte – Il 66enne è caduto nelle acque del torrente Serenza giovedì sera assieme a due suoi amici. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere le tre persone coinvolte: due di loro fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo da sole. Le ricerche sono riprese nella mattinata di venerdì e sono condotte dalla squadre dei soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco del comando di Como, specializzati in interventi in ambienti acquatici. Anche un elicottero del reparto volo Lombardia è stato fatto decollare per sostenere la ricerca.

