La Ferrovia retica ha annunciato la sostituzione del 3% dei suoi servizi ferroviari con autobus keystone

Mercoledì il Parlamento retico ha reagito ai tagli di orario annunciati dalla Ferrovia retica (FR) a causa della carenza di macchinisti.

Attraverso una risoluzione, il Gran Consiglio chiede che si tenga conto delle esigenze della popolazione locale al momento della cancellazione dei servizi.

Il Parlamento ha indirizzato la risoluzione al governo e alla Ferrovia retica, richiedendo di «rivedere radicalmente» gli adeguamenti dei suoi servizi.

Secondo la risoluzione le restrizioni per i viaggiatori che si affidano ai trasporti pubblici, in particolare pendolari e giovani in formazione, devono essere ridotte al minimo.

