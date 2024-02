Il rifiuto di un ristorante sulle piste di Davos (GR) di noleggiare attrezzature per gli sport sulla neve agli ospiti ebrei ha generato una denuncia e un'indagine di polizia. (immagine d'archivio) Keystone

Il ristorante Pischa situato nella regione omonima del comprensorio sciistico di Davos (GR) non noleggia più attrezzatura da neve agli ebrei. La Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) ha annunciato che intraprenderà un'azione legale.

Sul fatto sta indagando la polizia cantonale dei Grigioni.

Il ristorante nei pressi della stazione montana di Pischa non affitta più slitte, airboard (attrezzatura gonfiabile per la neve, ndr) e racchette da neve agli ospiti ebrei. Quest'ultimi ne sono stati informati in una lettera scritta in ebraico affissa sul posto, ha riferito oggi il portale online «20 Minuten».

La FSCI ha confermato i fatti all'agenzia Keystone-ATS. «Prenderemo provvedimenti legali o presenteremo una denuncia per violazione della norma penale contro il razzismo», ha scritto il segretario generale della FSCI Jonathan Kreutner in una nota.

Dal canto suo, l'ufficio stampa della polizia cantonale dei Grigioni ha spiegato che vi è il sospetto di discriminazione e incitamento all'odio.

uj, ats