I primi pescatori della stagione erano tornati a casa a mani vuote

Un'ecatombe di pesci si è verificata verosimilmente nel corso dell'inverno al Lago della Sella, bacino d'accumulo sul massiccio del San Gottardo.

La scoperta risale a giugno, quando i primi pescatori della stagione, una trentina, se ne sono tornati a casa a mani vuote. Sopralluoghi e immersioni hanno permesso di constatare che l'intera popolazione ittica giaceva in putrefazione sul fondo. Le cause – un problema invernale, un inquinamento, un calo del livello dell'acqua che però AET esclude,... – non hanno ancora potuto essere accertate. Si è già proceduto a un ripopolamento, ha fatto sapere il Cantone, e da allora non si segnalano morie.

