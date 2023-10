L'attore danese Mads Mikkelsen con il Golden Eye Award durante la 19ensima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF). (Foto archivio) Keystone

Alla sua 19esima edizione, lo Zurich Film Festival (ZFF) ha attirato 130'000 visitatori, che hanno potuto apprezzare 150 pellicole, tra cui 25 prime mondiali e europee.

Oggi, alla chiusura della kermesse, gli organizzatori si sono detti soddisfatti, anche se il numero di spettatori quest'anno è stato leggermente inferiore rispetto alla precedente edizione, quando allo ZFF sono accorsi in 137'000.

Citato in un comunicato degli organizzatori, il direttore artistico della kermesse Christian Jungen si è detto particolarmente felice che diverse stelle del grande schermo, come Jessica Chastain, Ethan Hawke, Diane Kruger e Mads Mikkelsen siano rimaste entusiaste della loro visita a Zurigo e che abbiano pubblicato la propria esperienza al festival sui vari social.

Scandali e scioperi

A margine della presente edizione, lo ZFF ha annunciato di porre fine alla collaborazione con il produttore di cioccolato Läderach, in risposta al documentario mandato in onda della SRF sui maltrattamenti e abusi avvenuti presso la scuola privata evangelica di Kaltbrunn (SG), fondata appunto da Jürg Läderach, ex patron dell'omonima azienda.

Inoltre, quest'anno è stato più complicato del solito invitare le star a voler scendere sul «tappeto verde», aveva annunciato Jungen all'inizio della kermesse, a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood ormai da mesi.

ats