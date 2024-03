50 Cent

È guerra tra l’attrice Daphne Joy e il celebre rapper per l’affido esclusivo del figlio Sire Jackson.

Covermedia

50 Cent ha rotto il silenzio sulle accuse di abusi sessuali mosse dalla sua ex compagna Daphne Joy.

In un lungo post su Instagram, la modella e attrice lo aveva accusato di stupro e abusi fisici, oltre che di aver trascurato i suoi doveri di genitore nei confronti del figlio Sire.

50 Cent, il cui vero nome è Curtis Jackson, ha ora negato tutte le affermazioni di Daphne.

«Le inquietanti accuse contenute nelle memorie giurate recentemente depositate in un caso giudiziario relativo a Daphne Joy, la madre di mio figlio di 12 anni, mi hanno costretto a intraprendere tutte le azioni legali necessarie per proteggere mio figlio Sire», ha dichiarato il rapper 48enne in una dichiarazione a Us Weekly.

«Le ultime accuse false e infondate di Daphne Joy sono chiaramente una risposta alla mia decisione di chiedere la custodia esclusiva di mio figlio. Mio figlio Sire è la mia priorità principale e tenerlo in un ambiente sicuro è il mio unico obiettivo in questo momento».

Joy, 37 anni, ha reso pubbliche le sue accuse in seguito alla domanda per la custodia esclusiva del figlio avanzate dal rapper.

Le accuse sono emerse in concomitanza con le insinuazioni del suo presunto coinvolgimento come lavoratrice del sesso in un processo attivo di traffico sessuale che coinvolge Sean 'Diddy' Combs.

Joy ha categoricamente rifiutato queste insinuazioni.«L'affermazione che io sia una lavoratrice del sesso è falsa al 100%», ha scritto Joy via Instagram. «Mi sto rivolgendo a un avvocato per esplorare tutti i rimedi legali».

