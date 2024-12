Timothée Chalamet

Il cantautore Bob Dylan dà la propria benedizione all'attore, Timothée Chalamet, che lo interpreta nel film di James Mangold, «A Complete Unknown», in uscita a gennaio.

Covermedia

Timothée Chalamet si è detto lusingato per i complimenti ricevuti da Bob Dylan per averlo interpretato magistralmente in «A Complete Unknown».

Dylan ha dato la propria benedizione al nuovo film di James Mangold, che racconta la sua vita e in cui a interpretarlo è proprio il giovane attore britannico.

«C'è questo film che racconta la mia storia che uscirà presto, si intitola A Complete Unknown (che titolo!). Timothée Chalamet interpreta il ruolo del protagonista. Timmy è un attore brillante e sono sicuro che sarà totalmente credibile nell'interpretare me. O me da giovane. O alcune parti di me», ha scritto la star di «Like A Rolling Stone» su X.

«Il film è tratto da Dylan Goes Electric di Elijah Wald, un libro uscito nel 2015. È una fantastica rivisitazione degli eventi dei primi anni '60 che hanno portato al fiasco di Newport. Dopo aver visto il film, leggete il libro».

«Lusingato. Sono super grato. Grazie Bob»

Chalamet ha ripostato il messaggio di Bob Dylan su X, ringraziandolo per il sostegno: «Lusingato. Sono super grato. Grazie Bob».

«A Complete Unknown» racconta i primi anni artistici di Dylan a New York e il suo clamoroso cambiamento musicale, culminato con l'uso della chitarra elettrica al Newport Folk Festival del 1965.

Timothée e Dylan non si sono mai incontrati. Recentemente, l'attore ha dichiarato a Zane Lowe di Apple Music che Dylan si è «in un certo senso ritirato dalla scena pubblica».

Pu non avendo interagito con Chalamet, Dylan è stato coinvolto nella stesura della sceneggiatura, dando consigli e feedback a Mangold.

«Ha approvato la sceneggiatura e ha apportato delle modifiche. Ci sono alcune battute scritte da lui nella sceneggiatura che ho apprezzato», ha raccontato Chalamet. «Ce n'era una in particolare, per cui mi sono rivolto a Jim Mangold, dicendogli: «Questa è bella, amico. Quando ti è venuta in mente?'». E lui risponde: «L'ha scritta Bob». Ha la sceneggiatura annotata da Bob. La voglio».

«A Complete Unknown» arriverà nelle sale il 23 gennaio.

Covermedia