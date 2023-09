Pavel Jancik (a destra) ha presentato oggi a Losanna l'apertura della sua accademia dedicata agli stunt. Keystone

A Losanna apre la prima accademia di stunt, l'unica del genere in Svizzera. Verranno dispensati corsi a professionisti del cinema e del teatro, ma anche al grande pubblico.

Presentata oggi alla stampa, l'Académie européenne de cascade (AEC) aprirà ufficialmente le sue porte mercoledì 4 ottobre sul sito del Palais de Beaulieu, in uno spazio di 450 m2. L'ideatore del progetto è Pavel Jancik, di origine ceca, stabilitosi a Losanna negli anni '80.

Maestro d'armi, il sessantenne ha curato la coreografia di combattimenti e la messa in scena di acrobazie in numerosi film e opere teatrali, lavorando con star internazionali come Daniel Craig, Marion Cotillard e Isabelle Adjani.

La scuola intende colmare una lacuna, gli attori sono spesso «mal preparati» a realizzare degli stunt, spiega Jancik. Prendono «troppi rischi per fare cose che non sanno gestire», stima, interrogato da Keystone-ATS.

Dai 12 anni in su

«Uscendo dalla mia scuola, si potrà dire: so cadere da un tetto, combattere con una spada o diventare una torcia umana», assicura Jancik.

Oltre ai professionisti – attori ma anche registi o sceneggiatori-, l'AEC è aperta anche al grande pubblico, con corsi dai 12 anni in su.

A fianco dell'insegnamento dedicato a cadute e acrobazie, ai combattimenti a mano nuda o ancora alle armi bianche e da fuoco, vengono proposte anche formazioni di difesa personale.

Jancik animerà lui stesso i corsi, affiancato da cinque altri specialisti di arti marziali e di scene di combattimento. L'AEC può contare su un budget annuale di 250'000 franchi.

https://academie-cascade.com/

gsi, ats