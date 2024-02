Prevcisto un concerto degli AC/DC questa estate a Zurigo Keystone

Gli AC/DC, mostri sacri del rock, tornano in Svizzera quest'estate. La band suonerà allo stadio Letzigrund di Zurigo il 29 giugno, circa una settimana prima di Taylor Swift il 9 e 10 luglio.

Gli AC/DC non suonavano negli stadi europei da otto anni, precisa il comunicato. La band, che ha perso il suo primo batterista Colin Burgess lo scorso dicembre, terrà 21 concerti in 10 Paesi quest'anno.

Per vedere suonare dal vivo il chitarrista Angus Young, 68 anni, bisognerà pagare almeno 136,35 franchi per i biglietti in piedi e 209,20 franchi per quelli seduti. I biglietti saranno messi in vendita venerdì alle 10.00.

Gli AC/DC hanno pubblicato il loro ultimo album «PWRUP» nel novembre 2020. Il gruppo, uno dei più influenti della storia del rock, ha venduto oltre 200 milioni di dischi.

Gli AC/DC, che hanno tenuto il loro primo concerto il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003.

