Achille Costacurta di nuovo nella bufera: soldi, droga e insulti alla madre

Achille Costacurta

Il giovane 19enne figlio d'arte ricasca nella bufera: immagini scioccanti su Instagram e insulti alla madre.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è finito al centro di una nuova polemica dopo la pubblicazione di immagini controverse sul suo profilo Instagram.

Le storie mostravano bustine di polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il nome del giovane.

Questi contenuti, apparsi prima che l'account fosse disattivato, hanno suscitato sospetti di hackeraggio, anche se alcuni dettagli lasciano dubbi.

Oltre alle foto, dal profilo di Achille sono stati pubblicati commenti provocatori sotto le foto di Martina Colombari. Mostra di più

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è finito al centro di una nuova polemica dopo la pubblicazione di immagini controverse sul suo profilo Instagram.

Le storie mostravano bustine di polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il nome del giovane. Questi contenuti, apparsi prima che l'account fosse disattivato, hanno suscitato sospetti di hackeraggio, anche se alcuni dettagli lasciano dubbi.

Tra le foto c'era una bustina con una sostanza sconosciuta e la didascalia: «Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi». Un'altra immagine ritraeva delle mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta: «Vai, come si traffica». Nonostante Achille non fosse riconoscibile nei vari scatti, le immagini includevano un passaporto con i suoi dati, aumentando i sospetti sulla veridicità.

In un'altra immagine che riporta il passaporto e la busta di polvere rosa tra le pagine del documento, si leggono in sovrimpressione l'eloquenti scritte: «Mangerò ceviche a Miami come Al Pacino» e «Pure in America ai controlli me lo sucan*», affiancata dal tag @martycolombari.

La polvere rosa potrebbe indicare vari tipi di sostanze, legali o illegali. Nel contesto delle droghe, una polvere rosa potrebbe essere MDMA (Ecstasy) in forma cristallina o polverizzata, che spesso assume colorazioni differenti. Tuttavia, senza ulteriori dettagli, è impossibile determinare con certezza la sostanza specifica.

Commenti provocatori sotto le foto di Martina Colombari

Oltre alle foto, dal profilo di Achille sono stati pubblicati commenti provocatori sotto le foto di Martina Colombari, tra cui: «Ma copriti. Hai 50 anni, ca***. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma», e anche un commento forte e poco consono all'immagine che ritrae la Colombari in barca: «@martycolombari no vabbè che ridere era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 grammi di ketamina che risateeee».

Il rappresentante della famiglia, contattato da Fanpage.it, ha preferito non commentare. La polizia postale sta investigando e il profilo Instagram di Achille è stato disattivato per precauzione.

Covermedia