Achille Lauro

Il cantautore celebra i 10 anni di carriera con nuovi progetti e una fondazione per i giovani.

«Ho chiuso un cerchio e ne ho aperto uno nuovo. Il nuovo mondo terrà insieme grande canzone ed elettronica», ha dichiarato Achille Lauro a Il Corriere della Sera.

L'ultimo singolo del 34enne è «Amore disperato», una dedica personale: «È il racconto di una cosa vissuta, una dedica a una persona importante con cui era difficile stare insieme. Quando l'ho scritta, ero a Los Angeles: mi sono commosso».

Nella vita del cantante non c'è solo la musica, ma anche l'impegno sociale, che porta avanti da anni con la sua fondazione Ragazzi madre, dedicata ad aiutare i giovani in difficoltà. «Da ragazzo di strada a filantropo... Non ci dimentichiamo da dove veniamo e degli invisibili».

In tutto questo, Achille Lauro guarda al futuro con grandi ambizioni: «Voglio essere la cosa più grande successa nella musica... Vorrei avere una band, vorrei essere come gli Oasis o i Radiohead».

