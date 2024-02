Adam Sandler

L'attore Adam Sandler ritirerà l'Icon Award il 18 febbraio ai People's Choice Awards 2024.

Adam Sandler riceverà l’Icon Award ai People's Choice Awards 2024. L’attore (57 anni) verrà premiato per i grandi traguardi raggiunti nel corso dei suoi oltre 30 anni di carriera, in cui è stato protagonista di film campioni di incassi come «50 volte il primo bacio», «Un weekend da bamboccioni», «Big Daddy – Un papà speciale», «L’altra sporca ultima meta», «Murder Mystery», «Diamanti grezzi» e «Hotel Transylvania».

Questa la motivazione di NBC Universal in un comunicato: «Adam Sandler è una figura fissa nell'industria da decenni, ci diverte da quando ha iniziato al Saturday Night Live più di trent'anni fa. Da Billy Madison a Mr. Deeds, i suoi personaggi indimenticabili hanno resistito alla prova del tempo e lasciato il segno nel pubblico per generazioni. Siamo entusiasti di onorarlo con l'Icon Award quest’anno».

La cerimonia di premiazione è in programma il 18 febbraio, mentre il 23 febbraio uscirà il suo ultimo film «Spaceman», disponibile su Netflix a partire dal 1° marzo, dopo essere stato presentato al Festival del cinema di Berlino.

L’Icon Award in passato è stato assegnato a star come Jennifer Aniston, Ryan Reynolds, Melissa McCarthy, Jennifer Lopez e Halle Berry.

Covermedia