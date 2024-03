Lo sceneggiatore britannico di nascita ma naturalizzato statunitense David Seidler (foto d'archivio) Keystone

È morto a 86 anni David Seidler, firmò la sceneggiatura per Il Discorso del Re (The King's Speech), film del 2010 diretto da Tom Hooper con Colin Firth nel ruolo di re Giorgio VI, il sovrano del Regno Unito affetto da balbuzie.

L'anno successivo, Seidler vinse il premio Oscar per la miglior sceneggiatura.

Secondo quanto riporta il Guardian, lo sceneggiatore, britannico di nascita ma naturalizzato statunitense, è morto durante una gita di pesca in Nuova Zelanda. «David – ha detto il suo manager Jeff Aghassi – si trovava nel luogo che amava di più al mondo, facendo la cosa che gli dava più tranquillità, la pesca a mosca. Se ne avesse avuto la possibilità, è esattamente il copione che avrebbe scritto (per lui, ndr)».

Seidler firmò anche l'adattamento teatrale del Discorso del Re nel 2012. La piece debuttò nel West End a Londra. Artista pluripremiato, vinse il suo primo riconoscimento per il film, Onassis: l'uomo più ricco del mondo (Onassis: The Richest Man in the World, 1988). Nello stesso anno lavorò anche con Francis Ford Coppola in Tucker – Un uomo e il suo sogno.

SDA