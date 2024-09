James Darren con Nancy Sinatra, al centro, e Claudia Martin in uno scatto del 1963. KEYSTONE

James Darren, l'attore italo-americano che divenne famoso come l'adolescente rubacuori nella serie di film «Gidget», è morto in un ospedale di Los Angeles per problemi cardiaci. Aveva 88 anni.

SDA

Vero nome James William Ercolani (i genitori erano emigrati dall'Italia) con la parte del surfer boy Moondoggie, Darren contribuì alla moda del surf grazie alle scene di baci al chiaro di luna con la co-star Sandra Dee.

Tratti dall'omonimo romanzo di Frederick Kohner, i film della serie ebbero anche una puntata italiana con «Gidget Goes to Rome» del 1963 che prese spunto dalla «Dolce Vita» di Federico Fellini con tanto di bagno nella fontana alla maniera di Mastroianni e Anita Ekberg.

In una carriera eclettica di cinque decenni, Darren accumulò successi musicali in una decina di album grazie a una buona voce baritonale: tra questi «Goodbye Cruel World» del 1961 che divenne un successo in Italia l'anno dopo nella versione «Addio Mondo Crudele» interpretata da Peppino di Capri.

Tra i film, nei «Cannoni di Navarone» l'attore recitò nella parte di un combattente anti-nazista greco al fianco di Anthony Queen e Gregory Peck, mentre in tv ebbe ruoli ricorrenti nella serie poliziesca «T.J. Hooker» e in «Star Trek: Deep Space Nine» (in cui era la versione olografica del cantante Vic Fontaine).

