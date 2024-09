L'artista country Kris Kirstofferson in una sua esibizione al Stagecoach Country Music Festival at the Empire Polo Grounds in Indio, California, USA, il 30 aprile 2011. KEYSTONE

È morto a 88 anni Kris Kristofferson, diventato uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo con brani come «Me and Bobby McGee», oltre ad essere stato un attore di successo.

SDA / DPA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te: Kris Kristofferson è morto sabato nella sua casa di Maui (Hawaii) all'età di 88 anni.

Le sue canzoni sono state cantate da leggende della musica come Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin e Ray Charles.

Non esono state fornite informazioni sulla causa del decesso.

Da studente ad Oxfodr è diventato pilota di elicotteri per l'esercito americano.

Al posto di diventare insegnante all'accademia militare di West Point ha deciso di trasferirsi a Nashville per diventare musicista.

Come attore ha recitato in oltre 40 film, alcuni di grande successo commerciale come la trilogia «Blade», con Wesley Snipes.

Ha recitato accanto a molte stelle hollywoodiane, come ad esempio Sylvester Stallone in «D-Tox» o Mark Wahlberg nel remake de «Il pianeta delle scimmie» di Tim Burton.

Apriva i suoi concerti sempre con la stessa canzone, per scaramanzia. Sapeva di non cantare bene, ma il pubblico lo seguiva lo stesso, con entusiasmo.

Aveva preso provvedimenti per il suo addio e aveva scelto un verso di una canzone di Leonard Cohen per la sua lapide. Mostra di più

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla famiglia, secondo cui l'artista si è spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii, circondato dai propri cari.

Non è però stata indicata la causa della morte. Kristofferson soffriva di perdita di memoria da quando aveva circa 70 anni.

Secondo molti era un uomo rinascimentale, con vari interessi: un atleta con una sensibilità da poeta, un ex ufficiale dell'esercito e pilota di elicotteri, uno beneficiario della prestigiosa scholarship Rhodes che accettò un lavoro come custode, mossa che si rivelò brillante per la sua carriera.

Kristofferson si affermò inizialmente nel mondo della musica come autore di canzoni nella capitale della musica country, Nashville, scrivendo successi come «Help Me Make It Through the Night» (vincitore di un Grammy award), «For the Good Times» e la struggente hit n. 1 di Janis Joplin, sua ex fidanzata, «Me and Bobby McGee».

All'inizio degli anni '70 divenne noto come interprete con una voce da baritono ruvido e non raffinato, oltre a essere un attore molto richiesto, recitando in particolare al fianco di Barbra Streisand in «È nata una stella», uno dei film più popolari del 1976.

Come attore ha recitato in oltre 40 film, alcuni di grande successo commerciale come la trilogia «Blade», con Wesley Snipes. Ha recitato accanto a molte stelle hollywoodiane, come ad esempio Sylvester Stallone in «D-Tox» o Mark Wahlberg nel remake de «Il pianeta delle scimmie» di Tim Burton.

La star del country Dolly Parton (78 anni) ha dato l'addio al suo collega defunto con parole emozionanti. «Che grande perdita, che grande scrittrice, che grande attrice, che grande amica», ha scritto la Parton sul suo canale Instagram lunedì sera. Ha aggiunto: «Ti amerò sempre, Dolly».

Studente a Oxford, pilota di elicotteri in Renania-Palatinato

Il nipote di immigrati svedesi è nato a Brownsville, nell'estremo sud del Texas, nel 1936. Ha studiato a Oxford nel Regno Unito grazie a una borsa di studio per persone dotate e inizialmente voleva diventare uno scrittore.

Non avendo successo, divenne pilota di elicotteri nell'esercito americano e fu di stanza a Bad Kreuznach (Renania-Palatinato) dal 1962 al 1965.

Avrebbe dovuto insegnare letteratura alla famosa accademia militare di West Point, vicino a New York, ma seguì il suo cuore e andò a Nashville, la roccaforte della musica country. «L'intera vicenda mi lascia ancora perplesso», ha raccontato Kristofferson a Rolling Stone.

«Stavo andando verso una vita completamente diversa. E all'improvviso ho subordinato il mio intero futuro, la mia famiglia e tutto il resto a questo. È stato piuttosto spaventoso».

La madre delusa non ha parlato con Kristofferson per anni

Sua madre era inorridita dalla scelta e non parlò al figlio per anni. «Diceva che ero una vergogna per la famiglia. Ho regalato loro momenti di orgoglio, per esempio con la mia borsa di studio, ma lei disse: “Questo non supererà mai l'enorme delusione che sei sempre stato". Perché dire una cosa del genere a tuo figlio?».

Il primo matrimonio di Kristofferson ha avuto luogo a Nashville. Lì, inizialmente, ha lavato i pavimenti dello studio mentre Bob Dylan registrava.

Per convincere Johnny Cash del suo talento, Kristofferson atterrò nel suo giardino con un elicottero. «Per molto tempo non ho saputo se avrei mai venduto canzoni. Mi dicevo che lo facevo per me e per tutta la soddisfazione che potevo trarne. Ma alla fine sono riuscito a guadagnarmi da vivere».

Ben presto Kristofferson si trovò sul palco al fianco di Dylan, scrivendo un successo dopo l'altro, tra cui «Sunday Morning Coming Down» e «Help Me Make It Through the Night». «Alla fine mi sono trovato sul palco con tutti i miei eroi. È stato incredibile».

È diventato anche una celebre star del cinema

Fonda una grande famiglia con la terza moglie

Tre anni dopo il divorzio dalla seconda moglie Rita Coolidge, Kristofferson ha sposato nel 1983 l'avvocato Lisa Meyers, con la quale ha vissuto fino alla fine alle Hawaii.

Insieme hanno avuto cinque figli e figli adottivi. «Non può essere gestito», ha detto una volta la moglie di lui. «Anche quando qualcuno gli dice di passare una buona giornata, lui risponde: “Non ditemi cosa devo fare"». Kristofferson iniziava sempre i suoi concerti con la canzone «Shipwrecked in the 80's» fino alla fine. Per scaramanzia. La canzone doveva portargli fortuna.

Il fatto che sia andato in tournée come cantante con le sue canzoni e che abbia riempito i palazzetti probabilmente lo ha sorpreso di più. «Ogni artista che ha cantato le mie canzoni lo ha fatto meglio di me», ha detto una volta Kristofferson. «Canto come una rana».

Il New York Times era dello stesso parere: «Il signor Kristofferson non è mai andato oltre i tre accordi».

Tuttavia, i fan lo amavano, per i quali il poeta canterino incarnava l'atteggiamento distruttivo nei confronti della vita della generazione del Vietnam con la sua critica sociale e la sua malinconia.

Kristofferson aveva preso provvedimenti per il suo addio e aveva scelto un verso della canzone di Leonard Cohen per la sua lapide: «Come un uccello sul filo, come un ubriaco in un coro di mezzanotte, ho cercato a mio modo di essere libero».

SDA / DPA