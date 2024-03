Pierpaolo Piccioli

Il momento del commiato ha avuto luogo nel cortile del palazzo storico di Valentino, nel cuore di Roma, dove collaboratori, artigiani e la famiglia allargata di Valentino si sono riuniti per un ultimo saluto.

La notizia dell'addio di Pierpaolo Piccioli alla Maison Valentino, dopo un quarto di secolo di dedizione creativa, ha risonato nel mondo della moda.

Lo stilista, che ha trascorso 25 anni all'interno della prestigiosa maison, lascia un'eredità di innovazione, eleganza e pura poesia tessile che ha riscritto i codici del lusso contemporaneo.

Ma è stato un banner, sventolato con orgoglio dalle finestre dell'atelier, a trasmettere il messaggio più potente di questa giornata carica di emozioni: «Non vogliamo essere subito già così senza sogni. Grazie Pp».

Tra coloro che sono venuti a rendere omaggio, spiccava la figura di Giancarlo Giammetti, storico compagno di Valentino Garavani.

«La creatività continuerà a guidare l'azienda come pilastro chiave – plasmando nuove collezioni future in entrambi Pret-à-porter da donna e da uomo e Haute Couture, elevando il DNA del marchio, i suoi codici iconici, a patrimonio italiano senza rivali», dice il comunicato dell’azienda che intanto ha annunciato una pausa dalle sfilate previste per giugno.

