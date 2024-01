Lutto nel mondo del cinema: è deceduto Norman Jewison (al centro enella foto) Keystone

È morto a 97 anni il regista canadese Norman Jewison, autore di film importanti e diversi come la commedia romantica «Stregata dalla Luna», il musical «Fiddler on the Roof», il dramma razziale «La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs» e il thriller «Il caso Thomas Crown».

Sette volte candidato agli Oscar, Jewison aveva ricevuto nel 1999 il prestigioso Irving G. Thalberg Memorial Award dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Da regista era noto per esser riuscito a strappare grandi performance ai suoi attori, 12 dei quali sono stati candidati anche loro ai premi più illustri del mondo del cinema.

Jewison, che aveva improbabilmente cominciato dirigendo special musicali per la televisione (tra questi nel 1960 uno con Harry Belafonte, il primo sulla tv Usa con un cantante di colore), aveva toccato con mano la piaga della segregazione razziale in America quando, giovanissimo, dopo aver fatto l'autostop da Toronto a Chicago, era salito su un pullman a Memphis e l'autobus, dopo una falsa partenza, si era fermato. Era stata «colpa» sua, che si era seduto in fondo, nella parte riservata per i neri, mentre i bianchi come lui avevano diritto ai posti davanti. Il diciottenne futuro regista scese a terra: «fu la prima volta in cui mi resi conto del pregiudizio razziale. Restai profondamente colpito», disse anni dopo in una intervista alla National Public Radio.

Nel 1967, seguendo il consiglio di Robert Kennedy, Jewison si accollò il progetto di «In the Heath of the Night – La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs» con Sidney Poitier nella parte del detective nero di Filadelfia Virgil Tibbs e Rod Steiger in quella di un commissario razzista, impegnati entrambi a risolvere un caso di omicidio nel profondo sud degli Stati Uniti. Quattro giorni prima degli Oscar, Martin Luther King venne assassinato e la cerimonia fu sospesa per due giorni. Mike Nichols vinse come miglior regista con «Il Laureato», ma il film di Jewison portò a casa cinque statuette.

Sempre sui temi del razzismo, Jewison aveva poi diretto «La storia di un soldato» e «The Hurricane», con Denzel Washington nella parte di Rubin «Hurricane» Carter, un pugile ingiustamente accusato di omicidio.

Jewison aveva però talento anche per le commedie come in «Stregata dalla Luna» con Cher, successo sia di critica che al box office.

SDA