Adele cancella tutti gli spettacoli previsti per marzo a Las Vegas. Keystone

Su consiglio dei suoi medici, Adele cancella tutti gli spettacoli di marzo a Las Vegas. La cantante britannica ha annunciato che la sua voce è danneggiata. Annunciati però diversi concerti in Germania, che si terranno in agosto. Sarà la prima volta che la cantante si esibirà sul continente europeo dal 2016.

Hai fretta? blue News riassume per te La popstar Adele si prende una pausa su consiglio dei suoi medici.

Ha dovuto interrompere la sua serie di concerti a Las Vegas, ha annunciato la 35enne britannica sui social media.

Si era già ammalata alla fine della sua ultima serie di spettacoli e non si era ripresa del tutto nemmeno durante la pausa forzata. Mostra di più

Adele si prende una pausa su consiglio dei suoi medici. Ha dovuto interrompere la sua serie di concerti a Las Vegas, come ha annunciato la stessa 35enne britannica sui social media. Si era già ammalata alla fine della sua ultima serie di spettacoli e non si era ripresa del tutto nemmeno durante la pausa forzata.

Ad avere problemi è la sua voce, ha continuato la popstar. Le dispiace molto e i suoi fan le mancheranno «da morire», ha scritto ancora su Instagram.

La cantante di «Easy On Me» ha cancellato tutti gli spettacoli previsti per marzo nell'ambito della sua serie di concerti al Caesars Palace Hotel di Las Vegas. Ha aggiunto che dovrebbero venire riprogrammati in un secondo momento.

Nel novembre 2022, Adele ha iniziato la sua serie di spettacoli «Weekends With Adele» nella città casinò dello Stato americano del Nevada. Inizialmente erano previsti 32 concerti fino a marzo 2023, ma la cantante ha poi aggiunti altri due show. L'ultimo era previsto alla metà di giugno di quest'anno.

Annunciati i concerti a Monaco

Adele ha recentemente annunciato la sua presenza a Monaco di Baviera. Sono previsti dieci concerti dal 2 al 31 agosto in un'arena all'aperto creata appositamente per lei sul terreno della Messe München.

Secondo l'agenzia Live Nation, sarà la prima volta che Adele si esibirà sul continente europeo dal 2016.

dpa