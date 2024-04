Amy Winehouse e Blake Fielder-Civil

L'ex-marito di Amy Winehouse ha dato il suo benestare alla pellicola: «È stata un'esperienza terapeutica».

Covermedia

L'ex (controverso) marito della compianta Amy Winehouse ha detto la sua sul biopic «Back to Black», attualmente al cinema.

Durante un'intervento a «Good Morning Britain», Blake Fielder-Civil, che è stato sposato con la defunta cantante tra il 2007 e il 2009, ha risposto ai critici che ritenevano il film «troppo indulgente» nei suoi confronti.

«Ci sono state alcune parti che mi hanno permesso di sentirmi come se stessi vedendo una rappresentazione più accurata della relazione», ha detto.

«Non nel senso di essere scagionato o di aver avuto un trattamento di favore, come è stato alluso dai commenti delle persone, solo nel senso che non si parlava unicamente di dipendenza dagli stupefacenti. Per quanto possa essere stata l'ossessione dei titoli sensazionali e l'obiettivo dei paparazzi, c'era la dipendenza, ma era solo un aspetto. La relazione è iniziata come inizia ogni relazione».

Blake ha condiviso che guardare il film è stata un'esperienza «surreale» e «quasi terapeutica» e ha lodato Jack O'Connell per averlo incontrato prima di interpretarlo sullo schermo.

Il musicista si è anche difeso dalle accuse di aver introdotto la cantante all'eroina. «(I registi) non erano interessati a riesumare quella storia», ha risposto.

«(Pensavano) che ci dovesse essere qualcosa di più in questa relazione oltre a un semplice utilizzatore confuso, o come sono stato ritratto, o qualcuno che maliziosamente ha spinto Amy verso la dipendenza, il che non è vero.»

Amy è morta per avvelenamento da alcol nel 2011 all'età di 27 anni.

