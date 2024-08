Festival di Locarno: Shah Rukh Khan visita la Svizzera La moglie Gauri e la figlia Suhana hanno visitato il matrimonio miliardario della famiglia Ambani insieme a Shah Rukh Khan. Immagine: IMAGO/Press Trust of India Shah Rukh Khan sostiene e possiede la squadra di cricket indiana Kolkata Knight Riders. Immagine: IMAGO/ZUMA Wire L'attore indiano Shah Rukh Khan è una leggenda nel suo Paese. È uno degli attori di maggior successo al mondo e può vantare una carriera trentennale. Immagine: imago images/Hermann J. Knippertz L'iconico attore si batte anche per i diritti delle donne in India e sostiene famiglie e interi villaggi. Immagine: KEYSTONE Festival di Locarno: Shah Rukh Khan visita la Svizzera La moglie Gauri e la figlia Suhana hanno visitato il matrimonio miliardario della famiglia Ambani insieme a Shah Rukh Khan. Immagine: IMAGO/Press Trust of India Shah Rukh Khan sostiene e possiede la squadra di cricket indiana Kolkata Knight Riders. Immagine: IMAGO/ZUMA Wire L'attore indiano Shah Rukh Khan è una leggenda nel suo Paese. È uno degli attori di maggior successo al mondo e può vantare una carriera trentennale. Immagine: imago images/Hermann J. Knippertz L'iconico attore si batte anche per i diritti delle donne in India e sostiene famiglie e interi villaggi. Immagine: KEYSTONE

Shah Rukh Khan è stato definito più volte «il più grande attore del mondo». Tuttavia, il suo mercato non è Hollywood, ma Bollywood. «King Khan» è ora in visita in Svizzera. Ecco il ritratto di blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te Shah Rukh Khan, noto come «King Khan», è la più grande star del cinema indiano, ha recitato in oltre 100 film e ha un patrimonio di circa 770 milioni di dollari.

Oltre alla sua carriera di attore, Khan usa la sua fortuna e la sua fama per sostenere progetti di beneficenza in India, come la «MEER Foundation», che aiuta le donne, e progetti nelle aree rurali.

Nonostante il suo successo internazionale, Khan è meno conosciuto in Europa, ma parteciperà al Festival di Locarno in Svizzera per essere premiato per i suoi 30 anni di carriera e la sua vasta filmografia. Mostra di più

Se in questo Paese andate solo al cinema e non siete tentati dai film indiani in streaming, probabilmente non conoscete Shah Rukh Khan. Ma forse il volto vi sembra familiare?

L'attore indiano ha recitato in oltre 100 film nel suo Paese ed è conosciuto come «King Khan». SRK - come viene chiamato - non è solo la più grande star del cinema indiano, ma anche uno degli attori più ricchi e di maggior successo di tutti i tempi. Secondo il Times of India, il suo patrimonio ammonta a circa 770 milioni di dollari.

Si tratta di una cifra superiore a quella di Robert De Niro, Jackie Chan o Tom Cruise. Quest'ultimo ha circa 620 milioni sul suo conto.

Ma come può Shah Rukh Khan essere così grande se esiste Hollywood? La risposta è più ovvia di quanto si possa pensare: la sola India ha una popolazione di 1,4 miliardi di persone, gli Stati Uniti hanno solo 333 milioni di persone, l'Europa ben 740 milioni.

In particolare in Europa siamo più legati alla cultura popolare americana che a quella indiana, anche se il mercato dei film indiani è probabilmente più grande di quello di Hollywood.

La leggenda di Bollywood aiuta la sua India

SRK utilizza la sua fama e i suoi capitali anche per aiutare lo Stato indiano. E per dare alle donne il sostegno e i diritti di cui hanno bisogno.

Khan ha infatti creato la «MEER Foundation», che dà potere e sostegno alle donne, in particolare nel caso degli attacchi con l'acido, che si verificano ancora oggi in India. Le donne sono spesso le vittime e SRK offre loro aiuto e protezione attraverso la sua organizzazione.

Il 58enne ha anche donato o investito milioni per rafforzare il suo Paese. Per esempio ha costruito pannelli solari per fornire elettricità a sette villaggi nello stato indiano dell'Odisha, che fino al 2009 avevano vissuto senza questa tecnologia per 61 anni.

E quando la sua squadra di cricket preferita - di cui è anche proprietario - ha vinto il campionato indiano nel 2014, ha donato il premio in denaro ai malati di cancro di Mumbai e Kolkata.

Anche di recente, durante la pandemia di Covid, non solo ha aiutato la ricerca con donazioni, ma ha anche fatto in modo che circa 5500 famiglie, che avevano perso il loro reddito giornaliero, avessero abbastanza da mangiare.

Khan ha sposato l'amore della sua vita

Sebbene SRK tenda a mantenere un profilo basso in privato, ama apparire agli eventi pubblici con la moglie Gauri (53 anni) e i suoi tre figli.

Gauri e Shah Rukh si sono sposati nel 1991, dopo sei anni di relazione. La famiglia vive in una proprietà di sei piani a Mumbai, la Mannat House. È costata all'attore quasi 200 milioni di rupie, circa 2,1 milioni di franchi svizzeri. Khan ha descritto la villa di 2500 metri quadrati come «l'acquisto più costoso della sua vita».

Il loro primo figlio, Aryan Khan, è nato nel 1997. Tre anni dopo la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Suhana e nel 2013 ha dato alla luce un altro figlio tramite maternità surrogata. È stato chiamato Abram.

I figli maggiori, Aryan (27) e Suhana (24), vogliono entrambi seguire le orme del padre: la figlia come attrice, il figlio come autore.

Tanto kitsch, azione e assurdità

A differenza di Hollywood, Bollywood non deve preoccuparsi degli incassi internazionali. Il film di maggior successo commerciale di Shah Rukh Khan è molto recente.

Ha girato «Jawan» - che si traduce come «soldato» - nel 2023 e ha incassato 11 miliardi di rupie indiane al botteghino. L'equivalente di 116 milioni di franchi svizzeri. Con questa somma, «Jawan» è il quinto film indiano di maggior successo di tutti i tempi.

La maggior parte delle opere di Bollywood, l'industria cinematografica hindi, non arriva nei cinema qui o negli Stati Uniti. È solo attraverso servizi di streaming come Netflix che siamo in grado di guardare singole opere.

Il mercato in generale sembra essere diverso. Quando si pensa a Bollywood, si pensa al kitsch, alla danza e alle canzoni. Ma oltre alle opere romantiche, anche i film d'azione sono kitsch ed esagerati. Il pubblico indiano ama questo tipo di film, disinibiti e divertenti, quindi le regole della fisica vengono talvolta ignorate.

Shah Rukh Khan ha girato innumerevoli commedie romantiche, film d'azione e drammi in cui ha interpretato il rubacuori, l'eroe e il cattivo. Ha anche interpretato più di un doppio ruolo, ad esempio nella commedia d'azione «Duplicate», in cui Khan interpreta un cuoco e un gangster.

Un film al cinema dal 1995

Tutto questo potrebbe non impressionarvi molto, perché il curriculum di SRK è simile a quello di alcune star di Hollywood. Ma forse questo fatto può ancora essere sorprendente: il 20 ottobre 1995, Shak Rukh Khan è stato visto per la prima volta come «eroe romantico» in un film con «Dilwale Dulhania Le Jayenge», tradotto «Chi arriva prima, prende la sposa».

Il film è stato proiettato in un cinema di Mumbai dal 1995... fino ad oggi. Il cinema Maratha Maandir voleva eliminarlo dalla programmazione nel 2015 dopo 1007 settimane. A causa delle proteste del pubblico, ha infine deciso di non farlo e il film ha continuato a essere proiettato da allora.

Ora la più grande star del cinema al mondo arriva anche in Svizzera. SRK partecipa al Festival di Locarno e viene premiato con il «Pardo alla Carriera». Il premio intende onorare i suoi 30 anni di carriera e la sua vasta filmografia. Khan è una leggenda della recitazione, anche se probabilmente è meno conosciuto in questo Paese. La cerimonia di premiazione prevede anche una conversazione con SRK in cui ripercorre la sua carriera.

Il Festival del film di Locarno si terrà dal 7 al 17 agosto 2024.