Disastro Ilary Blasi a Battiti Live tra gaffe e liti dietro le quinte

Il ritorno in tv dell'ex moglie di Francesco Totti, lontana dal piccolo schermo per oltre un anno non è passato inosservato a chi ha già visto alcune scene apparse sul web.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, il festival musicale Battiti Live, sbarca in prima serata su Canale 5 da lunedì 8 luglio.

Alla conduzione dell'edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, la trasmissione offrirà ai telespettatori la migliore musica del momento del panorama italiano ed internazionale.

Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco: Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Tanani e Annalisa da Giovinazzo, Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show Amici.

Le puntate sono state registrate nei giorni scorsi e Ilary Blasi si è resa protagonista di numerose gaffe che sono diventate virali sui social network.

La presentatrice ha sbagliato i nomi dl alcune città e artisti e pure quello della manifestazione. Spesso, poi, ha ammesso di non conoscere la scaletta e, col microfono ancora acceso, ha battibeccato con gli autori. In un altro momento si è sentita dietro le quinte la voce di Ilary che diceva: «Ma ora 'ndo vado, a sinistra?».

Sempre nel backstage ci sarebbe stata una furibonda lite tra due cantanti: come riporta Biagio D'Anelli, «gli addetti dietro il palco del programma hanno dovuto fare gli straordinari. Due rapper molto amati dai giovani hanno litigato a causa di dissapori passati».

