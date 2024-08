Janet Jackson

La serie di concerti inizierà durante il periodo natalizio nella città del peccato.

Covermedia

Janet Jackson ha firmato un accordo per una nuova residenza a Las Vegas.

La cantante 58enne si esibirà al Resorts World, con i primi spettacoli previsti proprio in coincidenza del periodo natalizio. «Siamo entusiasti di annunciare la prossima residenza di Janet al Resorts World Las Vegas», ha confermato il suo manager, Mo Elmasri.

«Questa collaborazione offre un'opportunità unica per celebrare la sua eredità e offrire performance indimenticabili. L'energia e l'entusiasmo di Las Vegas, soprattutto durante la stagione delle vacanze, rendono questo il contesto perfetto per questo nuovo capitolo. Janet è entusiasta di connettersi con i suoi fan e suonare la sua musica iconica in modo fresco e dinamico».

Spettacolo speciale per Capodanno

Come parte del contratto, pare che la popstar si esibirà in uno speciale spettacolo di Capodanno. Secondo TMZ, alla cantante di «Together Again» era stata offerta una residenza a Londra, ma ha scelto Las Vegas perché più redditizia. La residenza arriva sulla scia del suo tour di 35 date «Together Again Tour».

Recentemente Janet ha condiviso alcuni dei suoi ricordi del fratello Michael, morto 15 anni fa. Parlando della loro collaborazione sulla canzone del 1995 «Scream», ha detto alla BBC: «Mike ed io abbiamo scritto quella canzone a New York, nel suo appartamento... Io ero la sua sorellina, sempre al suo fianco, e il suo supporto. Questo è sempre stato il mio ruolo».

