Da sabato 9 settembre riparte su Canale 5 lo storico programma Mediaset.

Tra i primi ospiti delle nuove puntate gli sportivi Gianmarco Tamberi e Alex Schwazer.

Riapre il salotto di «Verissimo», dal 9 settembre alle ore 16.30 su Canale 5. Confermato il doppio appuntamento del weekend per Il talk show condotto per la diciottesima edizione da Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti del primo appuntamento del sabato: Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d’oro nel salto in alto agli ultimi Mondiali di Budapest, la giornalista Myrta Merlino, neo conduttrice di «Pomeriggio Cinque» e prima intervista a «Verissimo» per Rosa Diletta Rossi, protagonista della nuova fiction di Canale 5 «Maria Corleone».

Inoltre in studio Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta e ora pronta a una nuova avventura come concorrente del «Grande Fratello». Ci sarà anche la figlia dell’indimenticabile Siniša Mihajlović, Virginia, per rivivere i momenti più emozionanti del suo recente matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco.

Domenica 10 settembre Silvia Toffanin accoglierà a «Verissimo» Massimo Ranieri, artista dal talento straordinario, ora protagonista della nuova fiction di Canale 5 «La voce che hai dentro».

In studio anche Signorini e Buonamici per lanciare il GF

A poche ore dall’inizio della nuova attesissima edizione del «Grande Fratello», in onda lunedì 11 settembre, saranno in studio il conduttore Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, al suo debutto nel reality show in veste di opinionista.

A «Verissimo» anche uno dei concorrenti più attesi di GF: il marciatore Alex Schwazer. La Toffanin accoglierà in più: Sonia Bruganelli, che parlerà per la prima volta in tv del suo nuovo capitolo di vita, e il ballerino Raimondo Todaro.

