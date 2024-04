Il famoso chef britannico Gordon Ramsay. David Davies/PA Wire/dpa

Lo chef televisivo britannico Gordon Ramsay ha seri problemi con gli abusivi. Almeno sei cosiddetti «squatter» si sono infatti insediati in un suo elegante locale nel centro di Londra e hanno barricato le porte.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Lo chef televisivo britannico Gordon Ramsay ha problemi con gli abusivi.

Secondo un giornale inglese, sei cosiddetti "squatter" hanno occupato un suo locale di lusso nel centro di Londra.

In Inghilterra non si tratta di un reato penale.

Gli abusivi hanno affisso alle finestre avvertimenti contro la violazione di domicilio e minacciano azioni legali. Mostra di più

Il britannico Gordon Ramsay è la «pentola a pressione» degli chef televisivi di tutto il mondo. Questa volta, però, la sua rabbia non è rivolta ai cattivi cuochi e ai loro piatti, ma ad alcuni abusivi.

Il quotidiano inglese «The Sun» riferisce infatti che diversi «squatter», così come vengono chiamati, si sono insediati in un suo locale di Londra.

Gli abusivi minacciano azioni legali

Nel Regno Unito non è un reato occupare una proprietà non adibita ad abitazione senza il permesso del proprietario. La Polizia può intervenire solo se in seguito vengono commessi dei reati o se la proprietà viene danneggiata o rubata.

Gli abusivi hanno quindi affisso alle finestre avvertimenti contro la violazione di domicilio e minacciano azioni legali, prosegue il Sun. «Se volete che ce ne andiamo, dovrete rivolgervi alla Corte di Contea o all'Alta Corte per ottenerne il possesso», si legge di si essi.

L'edificio storico vicino allo zoo di Londra, che ospita un hotel e un gastropub, è in vendita dalla fine del 2023 per 13 milioni di sterline (15,2 milioni di euro). È stato acquistato dal direttore Gary Love nel 2007 e poi affittato a Ramsay per 25 anni a 640.000 sterline all'anno.

Entrati in azione mentre è stato temporaneamente chiuso

Ma, secondo il quotidiano, il pub di Regent's Park era stato temporaneamente chiuso e gli «abusivi», presumibilmente organizzati, hanno approfittato di questo periodo per entrare nell'edificio.

Secondo le linee guida del Governo britannico, gli abusivi possono chiedere di essere registrati come proprietari di un immobile se vi hanno vissuto ininterrottamente per dieci anni, se hanno agito come proprietari e se non hanno precedentemente ottenuto un permesso di soggiorno da parte del proprietario.

dpa