Il primogenito di Gigi Buffon ha lasciato Torino, dove è nato e cresciuto.

Alena Seredova non vive più con il figlio più grande Louis Thomas, nato 15 anni fa dal matrimonio con l’ex portiere della Juve. Il ragazzino si è trasferito a Pisa, dove ha ottenuto il suo primo contratto da calciatore e ora gioca tra le fila degli Under 16 nel ruolo di attaccante.

«Louis ora vive a Pisa: ti sei abituata alla sua assenza?», ha chiesto una follower su Instagram. «Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. – ha risposto Alena Seredova – Diciamo che ›prima’ non pensavo ›adesso’. Il ›poi’ poteva arrivare molto più avanti…È dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio e mi manca».

Da Buffon la Seredova ha avuto anche David Lee, che oggi ha 13 anni e sta per iniziare il Liceo linguistico. La piccola Vivienne Charlotte è nata invece 3 anni fa dal rapporto con l'attuale marito Alessandro Nasi.

A sua volta l’ex giocatore ha un altro erede, Leopoldo Mattia, avuto dalla compagna Ilaria D’Amico, che sposerà il prossimo anno dopo quasi dieci anni d’amore.

Covermedia