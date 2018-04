I film in uscita a maggio

Source: Covermedia

Dopo quattro puntate, la cantante ha abbandonato il ruolo di giudice esterno nel talent show che l’ha lanciata dieci anni fa.

Alessandra Amoroso lascia il Serale di Amici 17. Quella di sabato 28 aprile è stata l’ultima puntata da giurato esterno per la cantante salentina.

Una decisione nota da tempo, comunicata già durante la conferenza stampa del programma.

Perché Sandrina è riuscita a presenziare solo a quattro puntate del talent show? Il motivo non è stato ancora comunicato ma potrebbe riguardare la lavorazione del nuovo disco dell’artista.

Nel frattempo Alessandra ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi e tutta la produzione per averla accolta come sempre a braccia aperte.

«Finisce qui una bella esperienza!!! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa, credetemi! Grazie Maria per avermi dato questa possibilità, cioè di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno anzi, appena ho rimesso piede nello studio, mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso...Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro... fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno LORO LA VOSTRA FORZA!”, ha scritto l’Amoroso su Instagram.

Nell’ultima puntata che l’ha vista protagonista, Alessandra Amoroso ha cantato insieme ai ragazzi della Squadra Blu di Amici: Einar, Carmen e Matteo.