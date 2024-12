Alessandro Cattelan

Gli ospiti dovranno rispondere alle domande dello showman mentre mangiano delle alette di pollo piccanti.

Nuovo show in arrivo per Alessandro Cattelan. Il conduttore sarà in onda su RaiPlay con «Hot Ones Italia», format nato negli Stati Uniti nel 2015 su YouTube e poi diventato popolare tra il pubblico.

Si tratta di un programma di interviste – a cui l'ex presentatore di «X Factor» non è di certo nuovo - ma con un'aggiunta: gli ospiti dovranno rispondere alle domande mentre mangiano delle alette di pollo, condite con salse progressivamente sempre più piccanti.

Si parte lunedì 23 dicembre sulla piattaforma digitale della Rai.

Da diffidato a conduttore

Cattelan aveva già sperimentato un'intervista «hot» con Fedez durante il programma «Stasera c'è Cattelan» su Rai 2, venendo richiamato dai detentori del format in America.

«Hot Ones è un format che da tempo seguo su YouTube e che mi ha sempre divertito molto, tanto che in una puntata di Stasera c'è Cattelan lo abbiamo riproposto per un'intervista, dichiarando apertamente l'ispirazione e... ci è arrivata una diffida! A quel punto mi è sembrato giusto contattare la casa di produzione dicendo che invece che diffidarmi, dovevano farmelo condurre», ha dichiarato lo showman.

Il 44enne di Tortona è reduce dalla conduzione di «Sanremo Giovani» e a febbraio sarà impegnato nella cittadina ligure con il DopoFestival. Inoltre condividerà il palco dell'Ariston con Carlo Conti nella serata finale della kermesse, in programma dall'11 al 15 febbraio.