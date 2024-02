Alessia Fabiani

La showgirl aveva citato in giudizio un uomo per maltrattamenti, ma secondo i giudici «il fatto non sussiste». Ora è lei sotto indagine.

La vicenda giudiziaria che vede protagonista Alessia Fabiani ha preso una svolta inaspettata. L'ex Letterina aveva mosso accuse gravi nei confronti dell'ex marito Fabrizio Cherubini, denunciandolo per maltrattamenti e lesioni che risalirebbero al 2016, anno in cui si è consumata la fine del loro legame coniugale.

Tuttavia l'imprenditore è stato assolto e, di conseguenza, la situazione si è capovolta. «Il fatto non sussiste», hanno decretato i magistrati incaricati della vicenda. E Alessia Fabiani è ora indagata per falsa testimonianza. La showgirl ha condiviso il suo stato d'animo e le sue perplessità con il Corriere della Sera, esponendo i dettagli di quanto accaduto.

«Mi sono presentata munita di fotografie, certificati e referti medici, con una prognosi di 20 giorni. Tuttavia, la visione di un video da un evento ha mutato il corso delle opinioni: sostengono che non fossero visibili segni. Ma è ovvio, ero truccata», ha dichiarato Alessia Fabiani al Corriere della Sera, esprimendo forte disappunto nei confronti dei giudici.

«La mia testimonianza è stata messa in dubbio solo perché in passato ero una Letterina».

Showgirl oggetto di indagine per falsa testimonianza

La situazione si è quindi ribaltata e ora la showgirl è oggetto di indagine per falsa testimonianza.

«Mi sento beffata, sono disperata: ho soltanto raccontato la verità, ma non vengo creduta», ha precisato l'ex letterina. «Ritengo che il pregiudizio nei miei confronti derivi dal fatto di essere una donna dello spettacolo. L'imputato era lui, ora tocca a me. Avrei potuto apparire in televisione per narrare la mia storia».

Alessia Fabiani ha dichiarato di essere pronta a difendersi dalle accuse e non ha mancato di lanciare un'ultima stoccata all'ex marito: «Il mio obiettivo è proteggere i miei figli. Lui, invece, ha annientato tutto ciò che avevo costruito con impegno».

Covermedia