È nato il secondo figlio di Alicia Vikander e Michael Fassbender

I due attori sono diventati genitori per la seconda volta in gran segreto: la rivelazione durante un'intervista con Taylor Russell per ELLE UK.

Covermedia

Alicia Vikander e Michael Fassbender sono diventati genitori per la seconda volta.

In un'intervista con la co-star Taylor Russell per ELLE UK, l'attrice americana ha detto alla star svedese di essere rimasta «impressionata» dal suo aspetto fisico durante le riprese del film «Hope», poiché la 35enne aveva «letteralmente appena partorito il (suo) secondo figlio».

In risposta, l'attrice Premio Oscar ha dichiarato: «Tutte le donne vivono delle esperienze diverse. Affrontarlo per una seconda volta è stato senza dubbio più difficile per me. Ma penso che allenarsi lo renda più facile. Questi nove mesi sono una maratona, ed è importante farsi trovare forte e in forma. La gravidanza richiede un importante dispendio di energie fisiche. E provo ammirazione per tutte le donne che lo hanno fatto».

Alicia ha poi sottolineato di aver partorito quattro volte nei film, prima di farlo nella vita reale. «Il nostro lavoro consiste nel fingere in quanto attori, ma ogni volta che dovevo partorire, dicevo a tutte le donne sul set: «Mi dispiace, mi sento un'impostora"».

Innamorati nel 2014 sul set del film «La luce sugli oceani»

Alicia e Michael si sono conosciuti e innamorati nel 2014 sul set del film «La luce sugli oceani», por poi convolare a nozze nel 2017. La coppia, notoriamente molto riservata, ha avuto un figlio nel 2021. Dividono il loro tempo tra Londra e Lisbona.

La star di «The Danish Girl» non ha fornito alcun dettaglio, come sesso o data di nascita del bebè.

In «Hope» Alicia e Michael tornano a lavorare insieme. Le riprese si sono appena concluse, per il rilascio servirà attendere il prossimo anno.

Covermedia