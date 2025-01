L'era di Daniel Craig è finita per James Bond e Judi Dench non apparirà più nel ruolo di M. L'ultima volta che è stata vista è stata in «Skyfall» (2012). imago images/Mary Evans

La produzione del prossimo film di James Bond si è bloccata a causa di divergenze tra la produttrice Barbara Broccoli e gli Amazon Studios. Nel frattempo, ci sono nuove voci su chi potrebbe diventare il prossimo 007.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te I conflitti tra la produttrice Barbara Broccoli e Amazon stanno ostacolando il prossimo film di James Bond, mentre lei cerca di proteggerne l'eredità.

La produttrice è alle prese con la sfida di rendere 007 contemporaneo senza perderne le caratteristiche, mentre Amazon spinge per ottenere risultati rapidi.

Tre anni dopo l'abbandono di Daniel Craig, non c'è né un nuovo cast né una sceneggiatura all'orizzonte: questo perché i Broccoli si attengono strettamente alla loro visione creativa. Mostra di più

Il super agente 007 è abituato a tirarsi fuori da situazioni difficili, ma il prossimo film di James Bond è bloccato a causa delle tensioni tra il produttore - protettivo del franchise - e Amazon.

Per 30 anni i film dell'agente segreto sono stati controllati dai produttori Barbara Broccoli, figlia del produttore originale di Bond Albert R. Broccoli, e il suo fratellastro Michael G. Wilson.

Pochi mesi dopo l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di 007, Amazon ha acquisito il distributore dei gilm MGM per la cifra di 6,5 miliardi di dollari.

Lo storico produttore era già preoccupato per l'acquisizione e temeva che il gigante online avrebbe pubblicizzato il suo amato personaggio insieme alla carta igienica e alle offerte del Black Friday.

Ora è emerso che anche una spaccatura ideologica sta bloccando la produzione, dopo che un dipendente - secondo il «Daily Mail» - ha dichiarato in una riunione: «Non credo che James Bond sia un eroe».

Questa dichiarazione ha messo in crisi i produttori del famoso agente segreto inglese e solleva la questione di come ripensare il donnaiolo bevitore per un pubblico moderno senza perderne il suo carattere.

James Bond è solo un «altro contenuto» per Amazon

Broccoli ha già sottolineato in precedenza che non ha alcuna remora ad assumere un attore nero o gay per interpretare Bond, purché sia un uomo britannico.

È molto interessata a proteggere l'eredità di suo padre e spesso supervisiona personalmente gli stunt sul set. Le sue sceneggiature seguono rigorosamente le regole di base del franchise, come ad esempio il fatto che 007 raramente spara per primo.

La produttrice ha sempre respinto i tentativi dei dirigenti di indebolire la qualità del suo prodotto, rifiutando offerte per videogiochi, spettacoli televisivi e casinò. Non sorprende che Broccoli si sia arrabbiata quando Jennifer Salke, capo di Amazon, ha definito i film di Bond «contenuti».

Il leader degli Amazon Studios aveva il compito di gestire i rapporti con la produttrice, ma sembra non sia riuscita a conquistare la sua fiducia, visto che la «protettrice» del marchio Bond ha detto ai colleghi che non si «fida di persone temporanee per prendere decisioni definitive».

Anche Daniel Craig era un rischio

Sono passati tre anni dall'ultimo 007 con Daniel Craig, «No Time to Die», e a quanto pare non siamo ancora vicini a scoprire chi sarà il nuovo agente segreto.

Di solito, c'è un'uscita di un nuovo film ogni pochi anni, anche se l'attore principale cambia. Il ritardo è una tattica rischiosa nell'affollato panorama mediatico di oggi, ma dimostra la riluttanza dei Broccoli a scendere a compromessi con la loro visione.

È un rischio che un colosso come Amazon vorrebbe evitare, mentre la produttrice, secondo i colleghi, sta seguendo più che altro il suo istinto. I suoi colleghi hanno sottolineato che ha corso già un rischio quando ha scritturato l'allora relativamente sconosciuto Daniel Craig per «Casino Royale» nel 2006.

È difficile immaginare che una decisione del genere venga presa da Amazon, che si concentra sugli algoritmi e adotta un approccio calcolato ed empirico.

Un'altra difficoltà sta nel definire il personaggio del «cattivo». Il franchise ha già avuto la sua lista nutrita di minacciosi miliardari apolidi, mentre oggi potrebbe essere geopoliticamente rischioso ritrarre nazioni straniere come cattive, come avveniva nei primi film tratti dai romanzi di Ian Fleming.

Una reinvenzione di Bond

Se Amazon chiede nuove idee per nuovi film di Bond, i Broccoli non sembrano interessati a realizzarle con lo studio. Barbara, 64 anni, che ha preso in mano le redini del franchise, mentre il fratello 82enne si avvicina alla pensione, ha detto agli amici che le persone di Amazon sono «maledettamente idiote».

Nel giugno del 2022, pochi mesi dopo l'acquisizione della MGM da parte di Amazon, i produttori avevano detto che un nuovo film non sarebbe arrivato a breve: «Direi che le riprese sono lontane almeno due anni. Si tratta di una reinvenzione», aveva dichiarato la produttrice all'epoca, sottolineando che avevano ancora in mente nessuno per interpretare il ruolo del personaggio principale. E aveva aggiunto che il lavoro sulla nuova sceneggiatura non era ancora iniziato perché volevano prima prendere una decisione sul casting.

A due anni di distanza, l'unico progetto legato a 007 che la Eon ha prodotto è la serie reality del 2023 «007: One in a Million», condotta da Brian Cox, che invia nove persone comuni in un'avventura globale simile a quella di Bond nella speranza di vincere un milione di sterline. Una seconda stagione è in fase di ideazione, anche se non è chiaro quando potrebbe iniziare la produzione.

Infine continuano a trapelare le voci su chi interpreterà il prossimo agente segreto inglese: Aaron Taylor Johnson e Josh O'Connor, la star di «Challengers», per alcuni il potenziale favorito.