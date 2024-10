Ambra Angiolini

L'attrice condivide il suo percorso di guarigione e rivela: «A 47 anni ho ancora paura, ma ho anche il potere di amare».

Covermedia

Ambra Angiolini ha scelto di aprirsi su un tema delicato e intimo: la lotta contro i disturbi alimentari.

Nel podcast «Tempo delle Donne Reloaded», prodotto dal Corriere della Sera, l'attrice riflette sul difficile percorso di guarigione e su come l'amore – verso gli altri e verso se stessa – sia stato per lei il vero punto di svolta.

Nel farlo, condivide una lettera intensa e commovente scritta da sua figlia, Jolanda Renga, che dà voce alle sue paure e speranze.

«Leggere che la mia pancia è tornata ad avere fame vuol davvero dire che si può trovare una strada giusta anche quando bulimici si resta nell'anima, nel modo di amare, di chiedere aiuto, di esistere», racconta Ambra Angiolini, sottolineando come la bulimia rappresenti non solo una lotta fisica, ma anche emotiva. L

e sue parole colpiscono per la sincerità e per il coraggio di affrontare un dolore che, come afferma, resta nell'anima, manifestandosi nel modo di vivere e relazionarsi.

In questo percorso, la 47enne esprime una speranza: che il confronto aperto e sincero possa essere una via di guarigione.

A parlare nel podcast ci sono anche esperti come la psichiatra Laura Dalla Ragione, che descrive i disturbi alimentari come una malattia seria, non una semplice moda.

«Si può guarire, ma è necessaria un'assistenza adeguata», chiarisce la psichiatra, ricordando quanto sia difficile e lungo il percorso di cura, che non può essere affrontato in solitudine.

Con quasi tre milioni di persone colpite solo in Italia, i disturbi alimentari richiedono un impegno collettivo. Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere, aggiunge al dibattito il valore della propria esperienza personale, evidenziando come la condivisione della propria storia possa offrire sostegno a chi affronta simili sfide.

