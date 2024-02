Ambra Angiolini

La bulimia, gli hater e l’amore per il teatro: l’attrice Ambra Angiolini si racconta in una lunga intervista.

Ambra Angiolini ormai non ha più paura di parlare dei disturbi alimentari.

Dopo l’uscita del suo libro «InFame», pubblicato nel 2020, l’attrice ha rivelato di essere nata bulimica e di essere guarita dopo la nascita della primogenita Jolanda.

«Non c’è un perché. Sono nata bulimica, forse una predisposizione genetica. Mi riempivo la pancia di cibo, finché l’amore mi è entrato in pancia, che si è riempita di senso e ne è uscita la mia prima figlia Jolanda: io ho partorito lei e lei ha partorito una nuova me... abbiamo in teoria la stessa età», ha dichiarato la 46enne a «Il Corriere della Sera».

Sin dai tempi di «Non è la Rai», Ambra è stata molto amata dal pubblico, sebbene le critiche e le offese non siano mancate nel corso della sua carriera, iniziata da adolescente.

«Ci convivo da sempre, ma mi rifiuto di diventare il bidone dell’indifferenziata delle frustrazioni altrui e metto dei confini: non permetto a nessuno di calpestare il mio giardinetto e di lasciarvi degli escrementi», ha chiosato.

Il ritorno al teatro

Dopo il cinema e tanta tv, Ambra è tornata al suo grande amore: il teatro.

«Un anno fa ho aperto tutti i cassetti: i sogni che erano dentro stavano ammuffendo... – racconta – Ora ho la sensazione di stare nel sogno realizzato, il teatro, la forma espressiva che amo di più. È un contesto che fa poco rumore e continuo a sceglierlo pur essendo una faticaccia fare le tournée. Ma quando, mentre recito in palcoscenico, non vedo cellulari accesi in platea, vuol dire che per il pubblico sono più interessante, che ho vinto sui social o sulla chat del momento... E, a fine spettacolo, vado a casa contenta».

Covermedia