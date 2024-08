Giorgia Meloni

Il giornalista sta cercando di riallacciare i rapporti con l'ex: «Ogni volta che sono con mia moglie e con mia figlia mi sento un uomo appagato».

Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, ha condiviso alcuni dettagli sulle loro vacanze estive in Puglia, spiegando che «la politica non va mai in vacanza».

Secondo il settimanale Oggi, Giambruno non ha trascorso la notte nella masseria con Meloni, preferendo un bed & breakfast nelle vicinanze e recandosi in masseria ogni mattina per poi partire dopo cena.

«Ogni volta che sono con mia moglie e con mia figlia mi sento un uomo appagato. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo», ha dichiarato il giornalista di Mediaset.

Durante la vacanza, erano presenti anche la figlia Ginevra, 8 anni, la sorella di Meloni, Arianna, e suo marito, il ministro Francesco Lollobrigida, con le loro due figlie.

Fine della storia per dei commenti inopportuni

La relazione tra Meloni e Giambruno è iniziata nel 2014, ma è giunta al termine nel 2023 dopo che alcuni commenti inopportuni di Giambruno, registrati da «Striscia la Notizia», sono stati resi pubblici.

Meloni ha recentemente raccontato a Chi come la separazione abbia influito sulla figlia: «Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per lei, ovviamente... Io so che piangeva quando non la vedevamo».

