Andrea Purgatori

Si aggiunge un nuovo tassello nella presunta responsabilità giuridica dei medici che stavano curando il giornalista, accusati di aver sbagliato la diagnosi.

Il tumore di Andrea Purgatori si era diffuso n tutto il corpo, e svariate metastasi ne avevano ormai compromesso irrimediabilmente l’aspettativa di vita.

Questi sono i dati emersi dall’autopsia effettuata il 26 luglio, che alleggeriscono la posizione giuridica dei medici della clinica privata Pio XI: Gianfranco Gualdi, responsabile della Radiologia, e Claudio Di Biasi, entrambi indagati per omicidio colposo, a seguito dell’indagine avviata dai pm della Procura di Roma per far luce sulla presunta diagnosi errata che avrebbe causato il decesso del giornalista.

Secondo il codice giuridico infatti sussiste la responsabilità dell’operato medico solo di fronte a una condotta in grado di nuocere al paziente, che in questo caso, aveva comunque i giorni contati.

La notizia della morte è stata annunciata dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau: Purgatori aveva 70 anni ed era da tempo volto di La7.

Purgatori ha anche collaborato al Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità.

Covermedia