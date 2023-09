Angelina Jolie

La star di Hollywood si racconta in una nuova intervista per Vogue: «Per un decennio non mi sono sentita me stessa».

La scelta di avere dei figli si è rivelata salvifica per Angelina Jolie. Ne è certa la star di Hollywood, che ha parlato della maternità durante una nuova intervista per Vogue.

«Avevo 26 anni quando sono diventata madre. Tutta la mia vita è cambiata. Avere dei figli mi ha salvato e mi ha insegnato a stare al mondo in modo diverso», ha confidato l’attrice e regista.

Oggi Angelina non riesce a immaginare la sua vita senza i suoi sei ragazzi. «Penso che sarei sprofondata in un luogo molto più oscuro se non avessi vissuto per loro. Sono migliori di me, vuoi che sia così per i tuoi figli», ha affermato. «Ovviamente sono la madre e desidero per loro una vita sana e stabile. Ma sono anche la persona di cui ridono! Vedo in loro così tanti aspetti diversi della nostra famiglia».

Angelina è madre di Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox, nati dalla relazione con l’ex Brad Pitt. I due si sono separati nel 2016 dopo 11 anni insieme.

La 48enne ha infine fatto riferimento a un decennio in cui non si è sentita se stessa. «Mi sento un po’ giù in questi giorni – ha confidato -. Non mi sembra di essere stata me stessa per un decennio, in un certo senso, ma non voglio entrare nel dettaglio».

Angelina tanti anni fa ha alleggerito la sua mole di lavoro, scegliendo soltanto dei progetti «che non richiedono lunghe riprese. Dovevamo guarire da molte cose. Siamo ancora cercando il nostro equilibrio».

Covermedia