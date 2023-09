Anna Safroncik

«Non voglio accanto un uomo superficiale»: con queste parole l’attrice ucraina mette la parola fine alla relazione con l’imprenditore di origini campane.

Amore al capolinea per l’attrice Anna Safroncik che ha dato il benservito all’ex fidanzato Marco Maria Mazio.

La spiegazione è giunta a mezzo stampa, sul magazine Diva e Donna, che ha riportato le parole della 42enne.

«Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola. Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più».

L’ex coppia si è frequentata per un anno e mezzo: già lo scorso 13 settembre però, in occasione del Premio Gentleman FairPlay, presentato a Milano, l’attrice ucraina aveva anticipato la novità.

«Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose».

