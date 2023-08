Anna Tatangelo

Secondo alcuni gossip la cantante è pronta a convolare a nozze con il giovane fidanzato.

Fiori d’arancio in arrivo per Anna Tatangelo? A detta del settimanale Nuovo Tv sì.

La rivista ha riportato le confidenze di alcuni amici dell’artista di Sora che parlano con una certa insistenza di nozze in vista.

Nonostante il lungo legame con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il figlio Andrea nel 2010, per Lady Tata sarebbe il primo matrimonio. Al momento nessuna conferma da parte della diretta interessata.

Il Messaggero fa però sapere che fonti vicine alla famiglia Tatangelo smentiscono la notizia data dalla rivista e poi diventata virale sul web. Insomma, il giallo si infittisce.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci fanno coppia da qualche mese: lui è un modello padovano di 26 anni, 10 in meno della musicista. Una differenza d’età che non sembra un problema per la coppia, molto unita e complice.

Dopo la fuga romantica della scorsa primavera a Parigi, i due hanno trascorso le vacanze insieme, tra Porto Ercole e Forte dei Marmi.

«Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo», ha raccontato Chi. A quanto pare il ragazzo l’avrebbe colpita per il suo romanticismo e il suo atteggiamento galante.

«Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c'è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi».

Covermedia