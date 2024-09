Annalisa

Il concerto-evento all'insegna della grande musica con le immagini del primo live della cantautrice all'Arena di Verona.

Sul palco con la Scarrone straordinari ospiti quali: Elisa, Tananai, Giorgia, Irama ed Ernia.

Giovedì 5 settembre, in esclusiva e in prime time su Canale 5, andrà in onda «Annalisa tutti in Arena», il concerto-evento all'insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all'Arena di Verona tenutosi lo scorso 14 maggio.

Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti con i più grandi successi di Annalisa. Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia.

Ad accompagnare Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell'artista, determinandone l'intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci. Il Creative Director, Lighting e Show Designer creerà un ambiente capace di riflettere il concetto di vorticosità dell'esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un'artista che, attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo. Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall'inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

